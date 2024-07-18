ARA
Bist 100
11192,86
0,53%
Bist 100
Dolar/TL
33,0876
0,0246%
Dolar/TL
Euro/TL
36,2661
0,1195%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,093
-0,0841%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2620,79
0,22%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • 2023'te işsizlik oranının en yüksek ve en düşük olduğu 2 il

2023'te işsizlik oranının en yüksek ve en düşük olduğu 2 il

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin il düzeyinde iş gücü istatistiklerini açıkladı.

18 Temmuz 2024 | 12:57
2023'te işsizlik oranının en yüksek ve en düşük olduğu 2 il
  • Buna göre, Türkiye genelinde geçen yıl işsizlik oranı yüzde 9,4 olarak belirlendi.
  • İşsizlik oranı en yüksek il yüzde 23,3 ile Hakkari, en düşük il ise yüzde 4,8 ile Sinop oldu.
  • Türkiye genelinde 2023 yılı için istihdam oranı yüzde 48,3 oldu. En yüksek istihdam oranı yüzde 58,2 ile Ardahan'da, en düşük ise yüzde 35,5 ile Siirt'te görüldü.
  • Geçen yıl iş gücüne katılma oranı yüzde 53,3 olarak kayıtlara geçti. Bu kapsamda en yüksek iş gücüne katılma oranı yüzde 61,7 ile Ardahan'da gerçekleşirken, en düşük oran ise yüzde 38,5 ile Siirt'te tespit edildi.

Bülten yeniden üretilmeye başlandı

Hanehalkı İş Gücü Araştırması sonuçlarına göre, iş gücü istatistikleri yıllık olarak Türkiye ve istatistiki bölge birimleri sınıflaması (İBBS) düzey 2 detayında 26 bölge için yayımlanıyor.

İl düzeyine ilişkin temel iş gücü göstergeleri ise 2008-2013 yıllarında model yaklaşımlarıyla üretildi. Model kısıtlarının sağlanmaması nedeniyle il düzeyinde göstergelerin üretilmesine ara verildi. Gerçekleştirilen son düzenlemelerle il düzeyinde temel iş gücü göstergeleri doğrudan araştırma verileri kullanılarak yeniden üretilmeye başlandı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2620,88 0,23%
  • ALTIN ONS 2463,51 0,19%
  • BIST 100 11190,99 0,51%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,413 0,156%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36759 -0,02668%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 87,81 -0,4447%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,0895 0,0304%
  • EURO/DOLAR 1,0931 -0,0814%
  • EURO/TURK LIRASI 36,1688 -0,149%
  • STERLIN/DOLAR 1,29873 -0,17487%
Borsa Haberleri
Borsa güne rekorla başladı
Ünlü yatırım gurusu Türk piyasalarına neden henüz yatırım yapmadı?
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket
Yabancı yatırımcıların en çok aldığı ve sattığı hisseler (18 Temmuz)
Borsada gün sonu rakamları (17 Temmuz)
Erdemir'den ilk kez eurobond ihracı: Kaynak, nerede kullanılacak?
Şişecam'dan (SISE) yeni şirket duyurusu
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var
Aygaz bilanço tarihi belli oldu
Emlak Konut (EKGYO) 2. çeyrek satış rakamlarını duyurdu
Borsada 3 şirket için bugün temettü günü (17 Temmuz)
Pasifik GYO’dan (PSGYO) bedelsiz açıklaması
Martı GYO (MRGYO) SPK başvurusunu duyurdu
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Enerji devleri borsalarda yatırımcısına kazandırdı
GERİ
İLERİ
Borsa güne rekorla başladı
Ünlü yatırım gurusu Türk piyasalarına neden henüz yatırım yapmadı?
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket
Yabancı yatırımcıların en çok aldığı ve sattığı hisseler (18 Temmuz)
Borsada gün sonu rakamları (17 Temmuz)
Erdemir'den ilk kez eurobond ihracı: Kaynak, nerede kullanılacak?
Şişecam'dan (SISE) yeni şirket duyurusu
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var
Aygaz bilanço tarihi belli oldu
Emlak Konut (EKGYO) 2. çeyrek satış rakamlarını duyurdu
Borsada 3 şirket için bugün temettü günü (17 Temmuz)
Pasifik GYO’dan (PSGYO) bedelsiz açıklaması
Martı GYO (MRGYO) SPK başvurusunu duyurdu
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Enerji devleri borsalarda yatırımcısına kazandırdı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL