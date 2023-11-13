ARA
Bist 100
7568,3
-2,61%
Bist 100
Dolar/TL
28,5976
0,1325%
Dolar/TL
Euro/TL
30,5992
0,2054%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,07
0,1399%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1790,4
0,68%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • 2024'te kaç gün izin yapılacak? İşte 2024'ün tatil günleri

2024'te kaç gün izin yapılacak? İşte 2024'ün tatil günleri

2023 yılının son aylarına girilirken 2024 yılının da tatil günleri takvimi belli oldu. Peki 2024'te kaç gün izin yapılacak? İşte 2024'ün tatil günleri

13 Kasım 2023 | 12:37
Son Güncellenme: 13 Kasım 2023 | 12:47
0
2024'te kaç gün izin yapılacak? İşte 2024'ün tatil günleri

Öğrenciler, öğretmenler ve özel sektör çalışanları şimdiden 2024’te kaç gün resmi tatil olduğunu, resmi tatillerin hangi güne denk geldiğini araştırıyor. 2023 yılının son aylarına girilirken 2024 yılının da tatil günleri takvimi belli oldu...

2024'te kaç gün izin yapılacak?

Enuygun, 2024'te 7 gün izin alınarak 40 gün tatil yapılabileceğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı tatil açısından şanslı başlıyor. Yılın ilk günü pazartesiye denk geliyor ve hafta sonuyla birleştirilerek 3 günlük bir yılbaşı tatili fırsatı sunuyor.

Yılın ikinci tatil imkanı ise 9 Nisan Salı - 12 Nisan Cuma tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı döneminde yaşanacak. Tatili, 8 Nisan Pazartesi’den itibaren 1,5 gün izin alarak tüm haftaya yaymak ve bir önceki hafta sonunu da ekleyerek 9 güne çıkarmak mümkün olacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2024'te salı gününe denk gelecek ve pazartesi izin alındığında 4 günlük bir mola fırsatı ortaya çıkacak. Enuygun, bu dönemde tatil için Assos ya da Amasra ve Sinop'ta doğanın uyanışının izlenebileceği tatil önerisinde bulunuyor.

Nisanın hemen ardından mayıs da tatille başlayacak. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 2024 yılında çarşambaya denk gelecek. 29-30 Nisan'da izin alabilenler, hafta sonu ile birlikte 5 günlük bir tatile çıkabilecek. Bu seyahat fırsatı için Karadeniz Bölgesi ya da İğneada tercih edilebilecek rotalar arasında yer alıyor.

İkinci 9 günlük tatil fırsatı Kurban Bayramı'nda

Kurban Bayramı, gelecek yıl 16 Haziran Pazar - 19 Haziran Çarşamba tarihlerini kapsayacak. Perşembe ve cuma izin alanlar, 9 günlük bir tatil yapabilecek. Bu tatil için Antalya, Fethiye, Bodrum gibi deniz sezonunun erken açıldığı sıcak bölgeler öneriler arasında bulunuyor.

Yılın 3 günlük tatil imkanı veren diğer dönemi ise temmuzda görülecek. Pazartesiye denk gelecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatili hafta sonuyla birleşecek. Cuma gününe denk gelecek 30 Ağustos Zafer Bayramı da 3 günlük tatil imkanı sunacak.

Senenin son aylarına girerken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 4 günlük tatil fırsatı elde edilebilecek. 29 Ekim tarihi salıya denk 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1790,4 0,68%
  • ALTIN ONS 1947,3 0,47%
  • BIST 100 7568,3 -2,61%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,5976 0,1325%
  • EURO/TURK LIRASI 30,5992 0,2054%
  • EURO/USD 1,07 0,1399%
  • INGILIZ STERLINI 1,22703 0,44039%
  • JAPON YENI 151,644 0,141%
  • KANADA DOLARI 1,37932 -0,03443%
  • RUS RUBLESI 91,52 -0,716%
Günün En Çok Okunanları
Agrotech (AGROT) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Yeni Toyota C-HR Hybrid satışta: İşte fiyatı ve özellikleri
Yeni Toyota C-HR Hybrid satışta: İşte fiyatı ve özellikleri
Toyota CEO'su Bozkurt: 'Bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile
Toyota CEO'su Bozkurt: 'Bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Bu sektörde 'mahir' personel ihtiyacı artıyor
Bu sektörde 'mahir' personel ihtiyacı artıyor
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
Sürdürülebilir hisseler yatırımcısını üzmedi
Sürdürülebilir hisseler yatırımcısını üzmedi
İzmir'de hangi restoranlar Michelin Yıldızı aldı?
GERİ
İLERİ
Agrotech (AGROT) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Yeni Toyota C-HR Hybrid satışta: İşte fiyatı ve özellikleri
Toyota CEO'su Bozkurt: 'Bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Bu sektörde 'mahir' personel ihtiyacı artıyor
Yeni Toyota C-HR Hybrid satışta: İşte fiyatı ve özellikleri
Toyota CEO'su Bozkurt: 'Bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Bu sektörde 'mahir' personel ihtiyacı artıyor
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
Toyota CEO'su Bozkurt: 'Bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Bu sektörde 'mahir' personel ihtiyacı artıyor
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
Sürdürülebilir hisseler yatırımcısını üzmedi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL