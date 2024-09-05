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2024'te şirketlerin en çok aradığı 11 beceri

LinkedIn'e göre kuruluşlar yapay zekanın neler yapabileceğini tam olarak kavradıkça aynı zamanda yapamadığı şeylerle de yüzleşiyorlar. Yani bireysel beceriler öne çıkıyor. Peki, 2024 yılında en çok aranan bireysel beceriler neler?

05 Eylül 2024 | 10:52
Son Güncellenme: 05 Eylül 2024 | 10:57
2024'te şirketlerin en çok aradığı 11 beceri

LinkedIn'in Şubat ayında yayınladığı bir anket sonucuna göre 2024'e damga vuran, şirketler tarafından en çok aranan 11 bireysel beceri şöyle:

1 İletişim

İletişim

2 Müşteri hizmetleri

Müşteri hizmetleri Makalede bu madde şöyle açıklanıyor: "Yapay zeka, müşteri hizmetleri alanında halihazırda çığır açıcı değişikliklere yol açtı, ancak bu işlevin otomatikleştirilemeyen ve otomatikleştirilmemesi gereken yönleri var. Müşteri hizmetlerinin, ilişkileri geliştirme ve güven oluşturma gibi insan merkezli yönleri giderek daha önemli hale geliyor".

3 Liderlik

Liderlik

4 Proje yönetimi

Proje yönetimi Makaleye göre ekipler ve iş akışları daha karmaşık hale geldikçe, her şeyi düzenli tutabilen insan kaynakları ve proje liderlerine olan talep artıyor.

5 Yönetim

Yönetim LinkedIn Learning eğitmeni Dave Labowitz'e göre "yönetim ölçülebilir iş sonuçları ve sayılarla ilgilidir, liderlik ise bu sonuçları yaratan insanlarla ilgilidir".

6 Analitik

Analitik Makaleye göre veri odaklı bir dünyada bu beceri oldukça önemli. Çünkü bu beceri çalışanların karmaşık verileri yorumlamalarını, içgörüler elde etmelerini ve ve bilinçli kararlar almalarını sağlar.

7 Takım çalışması

Takım çalışması

8 Satış

Satış Makaleye göre zorlu ekonomik dönemde yıldız satış becerilerine sahip yöneticiler ve çalışanlar öne çıkıyor.

9 Problem çözme

Problem çözme

10 Araştırma

Araştırma LinkedIn Learning eğitmeni Dave Birss, "AI ile nasıl iş birliği yapılacağını anlayan kişiler önümüzdeki birkaç yıl içinde gerçek bir avantaja sahip olacak" görüşünü paylaşıyor.

11 Çok önemli bir beceri

Çok önemli bir beceri Makaleye göre 2022'den 2023'e kadar olan belirli altı aylık bir dönemde en hızlı büyüyen beceri ise 'uyum sağlama' olmuş.
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