LinkedIn'in Şubat ayında yayınladığı bir anket sonucuna göre 2024'e damga vuran, şirketler tarafından en çok aranan 11 bireysel beceri şöyle:

1 İletişim

2 Müşteri hizmetleri Makalede bu madde şöyle açıklanıyor: "Yapay zeka, müşteri hizmetleri alanında halihazırda çığır açıcı değişikliklere yol açtı, ancak bu işlevin otomatikleştirilemeyen ve otomatikleştirilmemesi gereken yönleri var. Müşteri hizmetlerinin, ilişkileri geliştirme ve güven oluşturma gibi insan merkezli yönleri giderek daha önemli hale geliyor".

3 Liderlik

4 Proje yönetimi Makaleye göre ekipler ve iş akışları daha karmaşık hale geldikçe, her şeyi düzenli tutabilen insan kaynakları ve proje liderlerine olan talep artıyor.

5 Yönetim LinkedIn Learning eğitmeni Dave Labowitz'e göre "yönetim ölçülebilir iş sonuçları ve sayılarla ilgilidir, liderlik ise bu sonuçları yaratan insanlarla ilgilidir".

6 Analitik Makaleye göre veri odaklı bir dünyada bu beceri oldukça önemli. Çünkü bu beceri çalışanların karmaşık verileri yorumlamalarını, içgörüler elde etmelerini ve ve bilinçli kararlar almalarını sağlar.

7 Takım çalışması

8 Satış Makaleye göre zorlu ekonomik dönemde yıldız satış becerilerine sahip yöneticiler ve çalışanlar öne çıkıyor.

9 Problem çözme

10 Araştırma LinkedIn Learning eğitmeni Dave Birss, "AI ile nasıl iş birliği yapılacağını anlayan kişiler önümüzdeki birkaç yıl içinde gerçek bir avantaja sahip olacak" görüşünü paylaşıyor.