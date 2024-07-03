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  • 2024 Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Temmuz ayı kira artışı hesaplama örneği

2024 Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Temmuz ayı kira artışı hesaplama örneği

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Kira artışında yüzde 25'lik sınırının sona ermesiyle yeniden TÜFE dönemi başladı. Peki, temmuz ayı kira tavan zam oranı ne kadar oldu?

03 Temmuz 2024 | 11:17
2024 Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Temmuz ayı kira artışı hesaplama örneği

Her ay enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte gündeme gelen kira artış oranları ev, işyeri sahipleri ve kiracıların gündeminde yer alıyor. Konut kiralarında yüzde 25 zam tavanın kaldırılması ve Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte konut ve işyerlerine yapılacak kira artış oranı da belirlendi. 

Kira artışı nasıl hesaplanacak?

Temmuz ayı kira artış oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecek. Hükümet tarafından son 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sona ermesi nedeniyle, temmuz ayında yapılacak artış oranı TÜFE üzerinden olacak.

Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve temmuzda sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TEFE TÜFE üzerinden kira zammı yapacak.

Buna göre; Temmuz ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 65,07 olmasının ardından tavan zam yüzde 65,07 olarak belirlendi. 

Temmuz ayı kira artışı hesaplama örneği

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %65,07

Kira Artış Tutarı: 9 bin 760 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 24 bin 760 TL

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