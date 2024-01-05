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2024 yılı gelir vergisi tarifesi belirlendi

Gelir İdaresi Başkanlığı, mesken kira gelirlerinde gelir vergisi istisnasının 2024 yılı için 33 bin lira olduğunu açıkladı. Haber Merkezi

05 Ocak 2024 | 09:41
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2024 yılı gelir vergisi tarifesi belirlendi

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren gelir vergisi istisnası 2024 yılı için belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasına göre mesken kira gelirlerinde gelir vergisi istisnası 2024 yılı için 33 bin lira olarak belirlendi.

Böylece evini kiraya vermiş kişiler bir yıl boyunca 33 bin liranın altında kira geliri elde etmişse herhangi bir gelir vergisi ödemeyecek.

Bununla birlikte 33 bin liranın üstünde gelir elde etmişse 33 bin lira istisna sayılacak ve üstünde kalan rakam vergilendirilecek.

Kiracı olanlar kira ödemelerini elden ya da para transferi ödemesi olarak değil, banka aracılığıyla IBAN'a "Kira ödemesi" olarak göndermesi gerekiyor. Aksi halde yasa dışı işlem yapıldığı için cezalarla karşı karşıya kalacaklar.

Ayrıca vergi kaçırma suçu nedeniyle de farklı yaptırımlarla karşılaşılabilecekler.

Kira geliri beyannamesi verirken konuta ilişkin yapılan tüm masraflar vergiden düşülebilir. Faturalı olan tüm evrakları saklayıp ilerde istenmesi halinde beyan etmeniz yeterli olacak.

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