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  • 2025 Nisan ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Nisan ayı kira artışı hesaplama örneği

2025 Nisan ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Nisan ayı kira artışı hesaplama örneği

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon oranlarının açıklanması sonrası kira artış oranı milyonların gündeminde. Peki TÜFE Kira artış oranı tavanı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 Nisan ayı kira artışı nasıl hesaplanır? İşte yanıtı...

03 Nisan 2025 | 11:46
Son Güncellenme: 03 Nisan 2025 | 11:49
2025 Nisan ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Nisan ayı kira artışı hesaplama örneği

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi ve TEFE ile kira artış oranları da belirlenmiş oluyor. Mart ayı enflasyon verileri bugün açıklandı. Mart ayı enflasyonu ile birlikte Nisan ayı tavan kira artış oranları da netleşti. 

Kira artışı nasıl hesaplanacak?

Nisan ayı kira artış oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecek. Hükümet tarafından son 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sona ermesi nedeniyle, Nisan ayında yapılacak artış oranı TÜFE üzerinden olacak.

Nisan ayı kira artış oranı ne kadar?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve Nisan ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TEFE TÜFE üzerinden kira zammı yapacak. Buna göre; Nisan ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde %51,26 olmasının ardından tavan zam yüzde %51,26 olarak belirlendi.

Nisan 2025 kira artışı hesaplama örneği

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Nisan 2025
Girdiğiniz Artış Oranı: %51,26
Kira Artış Tutarı:  5 bin 126 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 15 bin 126 TL

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