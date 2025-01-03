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2025 Ocak ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Ocak ayı kira artışı hesaplama örneği

Enflasyon oranlarının açıklanması sonrası Ocak ayı kira artış oranı ev sahipleri ve kiracıların gündeminde. Peki TÜFE tavan kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Ocak 2025 kira artışı nasıl hesaplanır? İşte yanıtı...

03 Ocak 2025 | 10:15
Son Güncellenme: 03 Ocak 2025 | 10:17
2025 Ocak ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Ocak ayı kira artışı hesaplama örneği

Kiraya yüzde 25 zam sınırı Temmuz ayında sona ermişti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi ve TEFE ile kira artış oranları da belirlenmiş oluyor. Enflasyon verileri bugün açıklandı. Aralık ayı enflasyonu ile birlikte Ocak 2025 kira artış oranları da netleşti.

Kira artışı nasıl hesaplanacak?

Aralık ayı kira artış oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecek. Hükümet tarafından son 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sona ermesi nedeniyle, Aralık ayında yapılacak artış oranı TÜFE üzerinden olacak.

Ocak ayı kira artış oranı ne kadar?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve Ocak ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TEFE TÜFE üzerinden kira zammı yapacak.

Buna göre; Ocak ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde %58,51 olmasının ardından tavan zam yüzde %58,51 olarak belirlendi.

Ocak 2025 kira artışı hesaplama örneği

  • Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
  • Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2025
  • Girdiğiniz Artış Oranı: %58,51
  • Kira Artış Tutarı:  5 bin 851 TL
  • Aylık Yeni Kira Tutarı: 15 bin 851 TL
     

 

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