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TÜİK aralık ayı enflasyon oranını açıkladı

Enflasyon, Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38 olarak hesaplandı.

03 Ocak 2025 | 10:14
Son Güncellenme: 03 Ocak 2025 | 10:25
TÜİK aralık ayı enflasyon oranını açıkladı
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Borsa güne yükselişle başladı (3 Ocak)
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BIST 100'de 2024'te en çok kazandıran 5 hisse, borsada en çok getiri sağlayan sektör
SPK bülteni: Halka arz kriterlerinde değişiklik var
Altın, borsa, dolar, euro: 2024'ün şampiyonu belli oldu
Armada Gıda (ARMGD) borsa işlem tarihi belli oldu
Borsa yılı nasıl kapattı? 31 Aralık gün sonu rakamları
ASELSAN'dan 105,5 milyon dolarlık sözleşme
Borsada 1 hissenin fiyatında düzeltme var (31 Aralık)
Borsada dün sermaye artırımı kararı duyuran 2 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası 2 Ocak Perşembe günü
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Armada Gıda halka arz sonuçları belli oldu: Kaç kişi katıldı?
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