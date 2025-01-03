Güncel
Kapak Konusu
Dünya
Video Galeri
Çalışma Hayatı ve Sosyal G.
Kulis
Dosya
Yatırımcı Köşesi
Araştırmalar
Girişim/Kobi
Sektörler
Şirketler
Eğitim
Gıda
Holdingler
Emlak
Otomotiv
Perakende
Teknoloji
Tekstil
Turizm
Yönetim / Kariyer
Etkinlikler
Yazarlar
ARA
Güncel
Kapak Konusu
Dünya
Video Galeri
Çalışma Hayatı ve Sosyal G.
Kulis
Dosya
Yatırımcı Köşesi
Araştırmalar
Girişim/Kobi
Sektörler
Şirketler
Eğitim
Gıda
Holdingler
Emlak
Otomotiv
Perakende
Teknoloji
Tekstil
Turizm
Yönetim / Kariyer
Etkinlikler
Yazarlar
Borsa
Artanlar
Azalanlar
Hacimliler
Altın Fiyatları
Kripto Para
KAP Bildirimleri
Sözlük
DOLAR
35,40
0,19%
EURO
36,37
0,06%
GRAM ALTIN
3019,27
-0,07%
BIST 100
10032,17
0,71%
USD/TRY
30 dk
1 saat
1 gün
USD/TRY
EURO/TRY
ALTIN/TRY
BITCOIN/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Anasayfa
Haberler
TÜİK aralık ayı enflasyon oranını açıkladı
TÜİK aralık ayı enflasyon oranını açıkladı
Enflasyon, Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38 olarak hesaplandı.
03 Ocak 2025 | 10:14
Son Güncellenme: 03 Ocak 2025 | 10:25
İlgili Haberler
2025 Ocak ayı kira artış oranı belli oldu
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
WhatsApp ile paylaş
Facebook ile paylaş
Twitter ile paylaş
0
ARTAN
AZALAN
DÖVİZ
KAP
TSPOR
1,21
10%
DETAY
QNBTR
292
9,98%
DETAY
HEDEF
3,93
9,78%
DETAY
BJKAS
5,49
6,19%
DETAY
CGCAM
37,86
5,81%
DETAY
KATMR
2,33
5,43%
DETAY
VBTYZ
25,9
4,69%
DETAY
CMENT
469,75
4,39%
DETAY
SMRVA
27,98
4,01%
DETAY
HURGZT
0
-100%
DETAY
AKBNKT
0
-100%
DETAY
AGHOLT
0
-100%
DETAY
AFYONT
0
-100%
DETAY
ADESET
0
-100%
DETAY
EUKYOT
0
-100%
DETAY
FLAP T
0
-100%
DETAY
GENTST
0
-100%
DETAY
GERELT
0
-100%
DETAY
ALTIN GRAM - TL
3019,27
-0,07%
ALTIN ONS
2652,82
-0,26%
BIST 100
10032,17
0,71%
DOLAR/JAPON YENI
157,144
-0,308%
DOLAR/KANADA DOLARI
1,43992
-0,01736%
DOLAR/RUS RUBLESI
111
-2,2026%
DOLAR/TURK LIRASI
35,3969
0,1874%
EURO/DOLAR
1,0274
0,1194%
EURO/TURK LIRASI
36,3694
0,0639%
STERLIN/DOLAR
1,23904
0,09775%
Tüm Kap Haberleri
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03 Ocak, 10:23
BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI Devre Kesici Uygulaması
03 Ocak, 10:22
FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu
03 Ocak, 10:17
BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI Devre Kesici Uygulaması
03 Ocak, 10:17
BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI Devre Kesici Uygulaması
03 Ocak, 10:17
BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI Devre Kesici Uygulaması
03 Ocak, 10:14
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Pay Alım Satım Bildirimi
03 Ocak, 10:12
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Yeni İş İlişkisi
03 Ocak, 10:10
Borsa Haberleri
Borsa güne yükselişle başladı (3 Ocak)
2 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
'Muhteşem Yedili' arasında en çok kazandıran şirket: Hisse fiyatı yüzde 171 arttı
BIST 100'de 2024'te en çok kazandıran 5 hisse, borsada en çok getiri sağlayan sektör
SPK bülteni: Halka arz kriterlerinde değişiklik var
Altın, borsa, dolar, euro: 2024'ün şampiyonu belli oldu
Armada Gıda (ARMGD) borsa işlem tarihi belli oldu
Borsa yılı nasıl kapattı? 31 Aralık gün sonu rakamları
ASELSAN'dan 105,5 milyon dolarlık sözleşme
Borsada 1 hissenin fiyatında düzeltme var (31 Aralık)
Borsada dün sermaye artırımı kararı duyuran 2 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası 2 Ocak Perşembe günü
SPK'dan halka arz onayı aldı: Şirketten açıklama var
Armada Gıda halka arz sonuçları belli oldu: Kaç kişi katıldı?
GERİ
İLERİ
Borsa güne yükselişle başladı (3 Ocak)
2 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
'Muhteşem Yedili' arasında en çok kazandıran şirket: Hisse fiyatı yüzde 171 arttı
BIST 100'de 2024'te en çok kazandıran 5 hisse, borsada en çok getiri sağlayan sektör
SPK bülteni: Halka arz kriterlerinde değişiklik var
Altın, borsa, dolar, euro: 2024'ün şampiyonu belli oldu
Armada Gıda (ARMGD) borsa işlem tarihi belli oldu
Borsa yılı nasıl kapattı? 31 Aralık gün sonu rakamları
ASELSAN'dan 105,5 milyon dolarlık sözleşme
Borsada 1 hissenin fiyatında düzeltme var (31 Aralık)
Borsada dün sermaye artırımı kararı duyuran 2 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası 2 Ocak Perşembe günü
SPK'dan halka arz onayı aldı: Şirketten açıklama var
Armada Gıda halka arz sonuçları belli oldu: Kaç kişi katıldı?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL
x