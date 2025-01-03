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Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi.

03 Ocak 2025 | 11:23
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edindiği bilgilere göre, 2025 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.

Bu yılın ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 6 artış öngörüldü. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 15,75 oldu. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,54 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 11,54 artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları da yüzde 15,75 arttı.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükseldi.

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ve vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği eklendi. Aile ve çocuk yardımı ödeneğinin hesaplanmasında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

Bu artışlar neticesinde 2025 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle belirlendi:


UNVANLAR		DERECENET GÖREV AYLIĞI
2024 Temmuz-Aralık(TL)2025 Ocak-Haziran (TL)
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu)1/459.46766.358
MEMUR- (Üniversite Mezunu)9/140.81745.555
UZMAN ÖĞRETMEN1/452.56858.663
ÖĞRETMEN1/447.43352.935
BAŞKOMİSER3/157.78464.481
POLİS MEMURU8/152.81658.938
UZMAN DOKTOR1/497.836109.154
HEMŞİRE - (Üniversite Mezunu)5/147.90953.465
MÜHENDİS1/460.66367.691
TEKNİSYEN - (Lise Mezunu)11/142.31347.224
PROFESÖR1/486.37896.374
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ7/157.24363.877
VAİZ1/449.58255.332
AVUKAT1/457.02863.637

 

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