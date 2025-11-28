2026 Asgari ücret ne kadar olacak? Olası hesaplar...

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren 2026 yılı asgari ücreti için süreç yaklaşırken, zam beklentilerine yönelik değerlendirmeler de gündeme taşınmaya başladı. Aralık ayında başlayacak görüşmeler öncesi kamuoyu ve uzmanlar farklı senaryoları dile getiriyor. Peki, 2026 asgari ücretine yönelik zam senaryoları neler? İşte tahminler...
1 Kamuoyu ne kadar zam bekliyor?
Kamuoyunda zam oranına ilişkin beklentiler ağırlıklı olarak yüzde 20-30 bandında şekilleniyor. Buna göre, asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması halinde net asgari ücret 26 bin 524 TL'ye yükselecek.
Yüzde 30 oranında zam yapılması halinde ise net ücret 28 bin 735 TL olacak.
2025 yılı başında asgari ücret yüzde 30'luk artışla net 22 bin 104 TL olarak belirlenmişti.
2 Olası zam senaryoları
Asgari ücrete yüzde 22 zam yapılması halinde 26 bin 966 TL'ye, yüzde 25 oranında zam yapılması halinde de 27 bin 630 TL'ye yükselecek.
Eğer zam oranı yüzde 40 olursa asgari ücret 30 bin 945 TL olacak.
3 Uzmanların tahminleri ne yönde?
NTV'de yer alan habere göre, TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç zam oranının yüzde 25-30 aralığında tahmin edildiğini kaydetti.
Bu senaryoda, yüzde 26 zam yapılması halinde asgari ücret 27 bin 851, yüzde 27'lik zam durumunda 28 bin 72 TL, yüzde 28'lik zam senaryosunda 28 bin 293 TL olacak.
4 Asgari ücret nasıl belirleniyor?
Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Yeni asgari ücret görüşmelerinin aralık ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.
Komisyon, toplantılarını en az 10 üyenin katılımıyla gerçekleştiriyor ve kararlar çoğunluk oyu ile belirleniyor.
5 Asgari ücret birçok kalemi etkiliyor
Asgari ücret aynı zamanda Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, BAĞ-KUR ve isteğe bağlı sigorta primleri, BES kesintileri, doğum, askerlik gibi ödemeleri de etkiliyor. Bu sebeple yeni asgari ücret açıklandığında bahsi geçen kalemlerde de değişimler yaşanacak.
6 Önceki senelerde zam oranları nasıldı?
2022’de asgari ücrete önce yüzde 50,5 oranında zam yapılarak tutar 4 bin 253 liraya çıkarıldı, aynı yıl yapılan yüzde 29,31’lik ara zamla ise 5 bin 500 liraya yükseltildi.
2023 yılında ise yüzde 54,66'lık zam ile 8 bin 506 lira, ardından yapılan yüzde 34'lük ara zam ile de 11 bin 402 lira olmuştu.
2024 yılında ise asgari ücret yüzde 49'luk zamla 17 bin 2 liraya çıkarılmıştı.