2026 Asgari ücret ne kadar olacak? Olası hesaplar...

2022’de asgari ücrete önce yüzde 50,5 oranında zam yapılarak tutar 4 bin 253 liraya çıkarıldı, aynı yıl yapılan yüzde 29,31’lik ara zamla ise 5 bin 500 liraya yükseltildi.

2023 yılında ise yüzde 54,66'lık zam ile 8 bin 506 lira, ardından yapılan yüzde 34'lük ara zam ile de 11 bin 402 lira olmuştu.

2024 yılında ise asgari ücret yüzde 49'luk zamla 17 bin 2 liraya çıkarılmıştı.