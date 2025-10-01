Çalışma bitince iki kent arasındaki yol 6 saatten 2 saat 20 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi'nin Delice-Çorum etabında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi'nin 293 kilometre olduğunu ve bu güzergahın 120 kilometrelik kısmını oluşturan Delice-Çorum etabını, saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde projelendirdiklerini aktaran Uraloğlu, yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerine, proje tamamlandığında Çorum'a ilk kez demir yolu bağlantısı sağlanacağına dikkati çekti.
1 YÜZDE 30 İLERLEME SAĞLANDI
Uraloğlu, 14 Haziran'da temeli atılan ve TCDD Genel Müdürlüğünce yürütülen projede çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz devam ettiğini belirterek, "Sahada 2 bin 500'e yakın personelimiz ve yaklaşık 1000 iş makinemiz görev yapıyor. 32 yarma imalatında, 3 köprü, 5 tünel ve zemin iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Delice-Çorum etabı kapsamındaki kazı çalışmalarında yüzde 30 ilerleme sağladık." ifadesini kullandı.
2 ANKARA-SAMSUN 2 SAAT 20 DAKİKAYA DÜŞECEK
Projenin tamamlanmasıyla bölgenin ulaşım altyapısının güçleneceğini ve lojistik kapasitesinin artacağını bildiren Uraloğlu, Ankara-Çorum ulaşım süresinin 3 saatten 1 saat 15 dakikaya, Ankara-Samsun ulaşım süresinin de 6 saatten 2 saat 20 dakikaya düşeceğini vurguladı.
Uraloğlu, hattın, tamamlanmasıyla yılda 14 milyon ton yük ve 12 milyon yolcu taşıma kapasitesine ulaşılacağını belirtti.
3 İÇ ANADOLU VE KARADENİZ'İ BAĞLAYACAK
Hızlı tren hattının yalnızca İç Anadolu ile Karadeniz'i bağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda uluslararası lojistik entegrasyona hizmet edeceğini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:
4 SAMSUN LİMANI ORTA KORİDOR'A BAĞLANIYOR
"Bu projeyle Samsun Limanı'nı Orta Koridor'a bağlıyoruz, Karadeniz'in de uluslararası ticaret ağlarına entegrasyonu güçlenecek. İleride hayata geçirilecek Samsun-Ordu-Giresun-Trabzon-Rize-Artvin-Sarp demir yolu hattı ile birleştiğinde Türkiye'nin kuzey-güney ve doğu-batı koridorlarını birbirine bağlayan stratejik bir lojistik hat ortaya çıkacak. Hem ekonomik canlılık hem de bölgesel kalkınma sağlayacak projede çalışmalar planlanan takvime uygun şekilde devam ediyor."