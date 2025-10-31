2026 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?

2026 yılı resmî tatil takvimi, özellikle Ramazan, Kurban ve Cumhuriyet Bayramı gibi önemli günlerin hafta içine denk gelmesi sayesinde uzun dinlenme ve planlama fırsatları sunuyor.

2026 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün?

2026 yılı Ramazan Bayramı tarihleri ve günleri, Hicri takvime göre belirlenmiş ve aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

Gün Tarih Açıklama Perşembe 19 Mart 2026 Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Cuma 20 Mart 2026 Ramazan Bayramı 1. Günü Cumartesi 21 Mart 2026 Ramazan Bayramı 2. Günü Pazar 22 Mart 2026 Ramazan Bayramı 3. Günü

Buna göre, Ramazan Bayramı'nın başlangıcı olan 20 Mart Cuma günü ile birlikte, hafta sonu tatiliyle birleşerek toplamda 3,5 günlük bir tatil imkanı oluşacak.

İşte 2026 yılına ait resmî ve dini tatil günlerinin detaylı takvimi:

2026 Resmî ve Dini Tatil Takvimi