2026 yılına sayılı haftalar kala, bayram tarihlerine dair plan yapma heyecanı şimdiden başlamış durumda. Peki 2026 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?


2026 yılı resmî tatil takvimi, özellikle Ramazan, Kurban ve Cumhuriyet Bayramı gibi önemli günlerin hafta içine denk gelmesi sayesinde uzun dinlenme ve planlama fırsatları sunuyor. 

2026 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? 

2026 yılı Ramazan Bayramı tarihleri ve günleri, Hicri takvime göre belirlenmiş ve aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

GünTarihAçıklama
Perşembe19 Mart 2026Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
Cuma20 Mart 2026Ramazan Bayramı 1. Günü
Cumartesi21 Mart 2026Ramazan Bayramı 2. Günü
Pazar22 Mart 2026Ramazan Bayramı 3. Günü

Buna göre, Ramazan Bayramı'nın başlangıcı olan 20 Mart Cuma günü ile birlikte, hafta sonu tatiliyle birleşerek toplamda 3,5 günlük bir tatil imkanı oluşacak.

İşte 2026 yılına ait resmî ve dini tatil günlerinin detaylı takvimi:

2026 Resmî ve Dini Tatil Takvimi

Tatil AdıGünTarihSüreNot
YılbaşıPerşembe1 Ocak 20261 GünCuma günü izin alınırsa 4 günlük tatil.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramıPerşembe23 Nisan 20261 GünCuma günü izin alınırsa 4 günlük tatil.
Emek ve Dayanışma GünüCuma1 Mayıs 20261 GünHafta sonuyla birleşerek 3 günlük tatil.
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor BayramıSalı19 Mayıs 20261 GünPazartesi günü izin alınırsa 4 günlük tatil.
Kurban Bayramı ArefesiPazartesi25 Mayıs 2026Yarım Gün 
Kurban Bayramı (1. Gün)Salı26 Mayıs 2026  
Kurban Bayramı (4. Gün)Cuma29 Mayıs 20264.5 GünHafta sonuyla birleşerek 9 günlük tatil potansiyeli.
Demokrasi ve Milli Birlik GünüÇarşamba15 Temmuz 20261 Gün 
Zafer BayramıPazar30 Ağustos 20261 GünHafta sonu tatili içinde kalmaktadır.
Ramazan Bayramı ArefesiPerşembe19 Mart 2026Yarım Gün 
Ramazan Bayramı (1. Gün)Cuma20 Mart 20263.5 GünHafta sonuyla birleşerek 3.5 günlük tatil.
Cumhuriyet Bayramı ArefesiÇarşamba28 Ekim 2026Yarım Gün 
Cumhuriyet BayramıPerşembe29 Ekim 20261.5 GünCuma günü izin alınırsa 4 günlük tatil.
