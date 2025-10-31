2026 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?

2026 yılı resmî tatil takvimi, özellikle Ramazan, Kurban ve Cumhuriyet Bayramı gibi önemli günlerin hafta içine denk gelmesi sayesinde uzun dinlenme ve planlama fırsatları sunuyor.
2026 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün?
2026 yılı Ramazan Bayramı tarihleri ve günleri, Hicri takvime göre belirlenmiş ve aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:
|Gün
|Tarih
|Açıklama
|Perşembe
|19 Mart 2026
|Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
|Cuma
|20 Mart 2026
|Ramazan Bayramı 1. Günü
|Cumartesi
|21 Mart 2026
|Ramazan Bayramı 2. Günü
|Pazar
|22 Mart 2026
|Ramazan Bayramı 3. Günü
Buna göre, Ramazan Bayramı'nın başlangıcı olan 20 Mart Cuma günü ile birlikte, hafta sonu tatiliyle birleşerek toplamda 3,5 günlük bir tatil imkanı oluşacak.
İşte 2026 yılına ait resmî ve dini tatil günlerinin detaylı takvimi:
2026 Resmî ve Dini Tatil Takvimi
|Tatil Adı
|Gün
|Tarih
|Süre
|Not
|Yılbaşı
|Perşembe
|1 Ocak 2026
|1 Gün
|Cuma günü izin alınırsa 4 günlük tatil.
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|Perşembe
|23 Nisan 2026
|1 Gün
|Cuma günü izin alınırsa 4 günlük tatil.
|Emek ve Dayanışma Günü
|Cuma
|1 Mayıs 2026
|1 Gün
|Hafta sonuyla birleşerek 3 günlük tatil.
|Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
|Salı
|19 Mayıs 2026
|1 Gün
|Pazartesi günü izin alınırsa 4 günlük tatil.
|Kurban Bayramı Arefesi
|Pazartesi
|25 Mayıs 2026
|Yarım Gün
|Kurban Bayramı (1. Gün)
|Salı
|26 Mayıs 2026
|Kurban Bayramı (4. Gün)
|Cuma
|29 Mayıs 2026
|4.5 Gün
|Hafta sonuyla birleşerek 9 günlük tatil potansiyeli.
|Demokrasi ve Milli Birlik Günü
|Çarşamba
|15 Temmuz 2026
|1 Gün
|Zafer Bayramı
|Pazar
|30 Ağustos 2026
|1 Gün
|Hafta sonu tatili içinde kalmaktadır.
|Ramazan Bayramı Arefesi
|Perşembe
|19 Mart 2026
|Yarım Gün
|Ramazan Bayramı (1. Gün)
|Cuma
|20 Mart 2026
|3.5 Gün
|Hafta sonuyla birleşerek 3.5 günlük tatil.
|Cumhuriyet Bayramı Arefesi
|Çarşamba
|28 Ekim 2026
|Yarım Gün
|Cumhuriyet Bayramı
|Perşembe
|29 Ekim 2026
|1.5 Gün
|Cuma günü izin alınırsa 4 günlük tatil.