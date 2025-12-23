ARA
2026 yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 65 yaş aylığı kaç TL'ye çıktı?

Asgari ücretin netleşmesiyle birlikte, 2026 yılında uygulanacak 65 yaş aylığına ilişkin tutar da gündeme geldi. 5 aylık enflasyon verileri, yaşlılık maaşında artış beklentisini güçlendirdi.


2026 yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 65 yaş aylığı kaç TL’ye çıktı?

2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamı belli oldu. Buna göre, net asgari ücret 28 bin 75 lira, brüt 33 bin 30 lira olarak belirlendi. Asgari ücretin belli olmasıyla birlikte gözler yaşlılık maaşına çevrildi. Peki, 2026 yılında geçerli olacak 65 yaş aylığı ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını açıkladı. Asgari ücrete yapılan 27 zamla net asgari ücret 28 bin 75 liraya yükseldi.

Bu gelişmenin ardından gözler yaşlılık maaşına çevrildi. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği yaşlılık maaşı, 5 aylık enflasyon farkına göre güncelleniyor. Bu kapsamda aylığın 5.387 TL’den 6.297 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Kesin rakam, ocak ayında açıklanacak aralık ayı enflasyon verisinin ardından belli olacak.
