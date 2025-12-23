2026 yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 65 yaş aylığı kaç TL’ye çıktı?

2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamı belli oldu. Buna göre, net asgari ücret 28 bin 75 lira, brüt 33 bin 30 lira olarak belirlendi. Asgari ücretin belli olmasıyla birlikte gözler yaşlılık maaşına çevrildi. Peki, 2026 yılında geçerli olacak 65 yaş aylığı ne kadar olacak?