22 Nisan yarım gün mü tatil? 23 Nisan hangi güne denk geliyor?

22 Nisan Yarım Gün mü?

Öğrencilerin ve çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri olan "arife" benzeri yarım gün uygulaması 23 Nisan için geçerli değildir.

Durum: Mevzuata göre sadece 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan önceki gün yarım gündür.

Uygulama: 22 Nisan Çarşamba günü okullarda ve iş yerlerinde tam gün mesai ve eğitim devam edecektir.

24 Nisan Cuma Okullar Tatil mi?

23 Nisan'ın Perşembe gününe denk gelmesi, "Cuma günü tatil olur mu?" sorusunu beraberinde getirdi.

Mevcut Durum: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılmış resmi bir tatil ilanı bulunmamaktadır. Dolayısıyla 24 Nisan Cuma günü okullarda eğitim normal seyrinde devam edecektir.

Birleştirme: Öğrenciler için Cuma günü resmi tatil değildir ancak kamu personeli için valilikler tarafından nadiren alınan bölgesel idari izin kararları takip edilebilir; fakat genel bir tatil beklentisi bulunmamaktadır.