ARA
Bist 100
4951,35
3,83%
Bist 100
Dolar/TL
20,3982
1,4644%
Dolar/TL
Euro/TL
21,8723
1,6002%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0723
0,1466%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1286,08
2,39%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçları Resmi Gazete'de

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçları Resmi Gazete'de

YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini bildirdi.

30 Mayıs 2023 | 14:43
Son Güncellenme: 30 Mayıs 2023 | 15:09
0
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçları Resmi Gazete'de

Yener, YSK Başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin 28 Mayıs saat 17.00'de olağanüstü itiraz sürecinin tamamlandığını ve Kurul'un dün yaptığı toplantıda itirazları değerlendirerek sonuçlandırdığını ifade etti.

"Bugün yaptığımız toplantı sonucunda 28. Dönem Milletvekili kesin sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir." bilgisini paylaşan Yener, seçimlere katılım oranının, yurt içinde yüzde 88,92, yurt dışında 53,80 olarak gerçekleştiğini, yurt içi, yurt dışı ve gümrükler dahil olmak üzere toplam yüzde 87,05 oranında katılım sağlandığını bildirdi.

Yener, "Seçimler sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisinin 268, Yeniden Refah Partisinin 5, Milliyetçi Hareket Partisinin 50, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin 61, Türkiye İşçi Partisinin 4, Cumhuriyet Halk Partisinin 169, İYİ Parti'nin 43 milletvekili kazandığı anlaşılmış olup, sonuçların siyasi partilerimize ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diler, kamuoyuna saygıyla sunarız." ifadesini kullandı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1286,08 2,39%
  • ALTIN ONS 1961,04 0,92%
  • BIST 100 4951,35 3,83%
  • DOLAR/TURK LIRASI 20,3982 1,4644%
  • EURO/TURK LIRASI 21,8723 1,6002%
  • EURO/USD 1,0723 0,1466%
  • INGILIZ STERLINI 1,23995 0,35165%
  • JAPON YENI 139,874 -0,41%
  • KANADA DOLARI 1,35928 0,00331%
  • RUS RUBLESI 76,205 -5,4399%
Günün En Çok Okunanları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazanan Türkiye'dir
Bölgelere göre sandık sonuçları... İkinci turda katılımın yükseldiği tek il
Bölgelere göre sandık sonuçları... İkinci turda katılımın yükseldiği tek il
Seçim sonuçları, yeni kabine, Mehmet Şimşek... İbrahim Kalın soruları yanıtladı
Seçim sonuçları, yeni kabine, Mehmet Şimşek... İbrahim Kalın soruları yanıtladı
Meteoroloji saat verdi... 6 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji saat verdi... 6 il için kuvvetli yağış uyarısı
Airfryer'larda yeniden ithalat gözetimi
Airfryer'larda yeniden ithalat gözetimi
Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı
Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı
İş dünyasından seçim sonrası mesajlar
İş dünyasından seçim sonrası mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve vize açıklaması
GERİ
İLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazanan Türkiye'dir
Bölgelere göre sandık sonuçları... İkinci turda katılımın yükseldiği tek il
Seçim sonuçları, yeni kabine, Mehmet Şimşek... İbrahim Kalın soruları yanıtladı
Meteoroloji saat verdi... 6 il için kuvvetli yağış uyarısı
Airfryer'larda yeniden ithalat gözetimi
Bölgelere göre sandık sonuçları... İkinci turda katılımın yükseldiği tek il
Seçim sonuçları, yeni kabine, Mehmet Şimşek... İbrahim Kalın soruları yanıtladı
Meteoroloji saat verdi... 6 il için kuvvetli yağış uyarısı
Airfryer'larda yeniden ithalat gözetimi
Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı
Seçim sonuçları, yeni kabine, Mehmet Şimşek... İbrahim Kalın soruları yanıtladı
Meteoroloji saat verdi... 6 il için kuvvetli yağış uyarısı
Airfryer'larda yeniden ithalat gözetimi
Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı
İş dünyasından seçim sonrası mesajlar
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL