Türkiye’ye getirilen ve Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirilen 2,8 milyon doz BioNTech aşısı, tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede saklanıyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye’de başarılı şekilde yürütülen aşı çalışmalarına, BioNTech aşısının da dahil olduğu belirtildi.

Son sevkiyatlarla toplam 2,8 milyon doza ulaşan BionTech aşılarının, özel koşullara uygun şekilde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depolarına yerleştirildiği aktarılan açıklamada, aşının analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, aşının Nisan’da 4,5 milyon doza ulaşacağı ve 30 milyon doz için firmayla opsiyonlu anlaşma sağlandığına dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının ülkemize getirilme çalışmaları devam edecek. Aşılar, Sağlık Bakanlığı depolarında saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede muhafaza ediliyor. Ülkemize özgü aşı güvenliğini sağlayan Aşı Takip Sistemi (ATS) ile gerekli olan kare kodlama işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte illerimize sevk edilerek uygulanmaya başlanacak. Sevk sırasında özel koli ve sıcaklık kayıt cihazları kullanılacak. Aşılar, il depolarında kuru buz dolu kolilerde 5-15 gün oda sıcaklığında veya eksi 20 derecede 14 gün saklanabiliyor. Aşı uygulama merkezlerine, 120 saat içerisinde uygulanabilecek doz sayısı kadar flakon sevk edilecek. Aşı uygulama merkezi teslim aldığı aşıları 2-8 derecede aşı dolabında saklayacak.”

Tüm ülkelerde zaman zaman tedarik sorunları yaşanmasına rağmen Türkiye’nin aşıya erişim ve uygulanma rakamları dikkate alındığında, dünyanın önde gelen ilk beş ülkesi arasında yer aldığı vurgulanan açıklamada, Türkiye’nin, aşı gönüllüsü güçlü insan kaynağıyla aynı anda iki farklı soğuk zincir gerektiren pandemi aşı uygulamasını da başarılı şekilde yürütmeye devam ettiği kaydedildi.

Aşılar nasıl korunuyor?

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığından Dr. Tarkan Mustafa Yamanoğlu da aşıların nasıl korunduğuna ilişkin bilgi verdi.

Yamanoğlu, Kovid-19’da kullanılan mRNA aşılarının soğuk zincirinin karmaşık olmasına rağmen, Türkiye’nin tecrübeli çalışanları ve alt yapısı sayesinde bu sürecin de yine daha önceki kuru buz metoduyla uygulanacağını belirtti.

Depolarda aşıların eksi 60 ila eksi 80 derece arasında saklanabildiğini, illere kuru buz ile özel kolilerde, kayıt cihazlarıyla sevkiyatların yapıldığını anlatan Yamanoğlu, bunları kolilerde 5 ila 15 gün saklamanın mümkün olduğunu kaydetti.

Dr. Tarkan Mustafa Yamanoğlu, aşıların tedarikinden sonra güvenliğini sağlamak, soğuk zincirini kaliteli şekilde yönetmek, kontrol altında tutmanın önemine işaret etti.

“Bir sorun yaşamadan mRNA aşısını da uygulamaya sokacağız”

Türkiye’nin dünyadaki tecrübesi sayesinde, ilk defa yapılan aşıyı canlı olarak her ortamda izleme kabiliyetine sahip bulunduğunu belirten Yamanoğlu, aşıların hem süre hem sıcaklık açısından canlı izleneceğini ve aşıların güvenli şekilde uygulanmasına kadar bu sürecin devam ettirileceğini söyledi.

Yamanoğlu, aşının hazırlık aşamasının da bilinen, rutin aşı hazırlık aşamalarından biraz farklı olduğuna değinerek şunları kaydetti:

“Flakonlarımız çok dozlu olacak ve hazırlık aşamasında da yine tecrübeli personelle bu işin yürütülmesi gerekiyor. Bu amaçla son bir ay içerisinde iki kez canlı olarak kullanıcılara eğitimler verildi. Gerekli talimatlar, eğitim notları, video çekimleri de tamamlandı. Bunları da en kısa sürede kullanıcılara ulaştıracağız ve herhangi bir sorun yaşamadan başarılı bir şekilde mRNA aşısını da uygulamaya sokacağımızı tahmin ediyoruz.”