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  • 3 bin 200 yıl önce kayalara oyulan yaşam alanları: Tarihi mağaralar adeta apartmanı andırıyor

3 bin 200 yıl önce kayalara oyulan yaşam alanları: Tarihi mağaralar adeta apartmanı andırıyor

Sivas'ın Zara ilçesinde, yaklaşık 3 bin 200 yıl önce barınma ve sığınma amacıyla yapıldığı değerlendirilen tarihi kaya mağaraları, apartmanı andıran görünümüyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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3 bin 200 yıl önce kayalara oyulan yaşam alanları: Tarihi mağaralar adeta apartmanı andırıyor

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Tödürge köyünde, kayalar oyularak oluşturulan ve geçmişte yaşam alanı olarak kullanılan yaklaşık 100 mağara, apartman görünümüyle dikkat çekiyor.

1 Yan yana ve alt alta oyularak oluşturulduğu tahmin ediliyor

Yan yana ve alt alta oyularak oluşturulduğu tahmin ediliyor

Kaya mağaralarının yan yana ve alt alta oyularak oluşturulduğu tahmin ediliyor.

2 Farklı bir denetim yaşatıyor

Farklı bir denetim yaşatıyor

Küçük mekanlar halindeki mağaralar görüntüsüyle ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor.

3 Barınma ve sığınma amacıyla yapıldığı tahmin ediliyor

Barınma ve sığınma amacıyla yapıldığı tahmin ediliyor

Yaklaşık 3 bin 200 yıl önce barınma ve sığınma amacıyla yapıldığı tahmin edilen mağaralar apartman görüntüsünü andırıyor.

4 Roma ve çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yaptı

Roma ve çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yaptı

Roma ve çeşitli medeniyetlerce kullanıldığı tahmin edilen mağaraların daha sonra başka medeniyetlere de ev sahipliği yaptığı biliniyor.

5 "Tarihi zenginliğimiz"

"Tarihi zenginliğimiz"

Ziyaretçilerden Bekir Eroğlu, mağaraların tarihinin çok eskiye dayandığını öğrenince görmek için geldiğini belirterek, "Gökdelen gibi yükselen bu yapılar gerçekten çok enteresan. Herkesin gelip görmesini isterim, buralar bizim tarihi zenginliğimiz." dedi.
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