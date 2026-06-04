Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Tödürge köyünde, kayalar oyularak oluşturulan ve geçmişte yaşam alanı olarak kullanılan yaklaşık 100 mağara, apartman görünümüyle dikkat çekiyor.
1 Yan yana ve alt alta oyularak oluşturulduğu tahmin ediliyor
Kaya mağaralarının yan yana ve alt alta oyularak oluşturulduğu tahmin ediliyor.
2 Farklı bir denetim yaşatıyor
Küçük mekanlar halindeki mağaralar görüntüsüyle ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor.
3 Barınma ve sığınma amacıyla yapıldığı tahmin ediliyor
Yaklaşık 3 bin 200 yıl önce barınma ve sığınma amacıyla yapıldığı tahmin edilen mağaralar apartman görüntüsünü andırıyor.
4 Roma ve çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yaptı
Roma ve çeşitli medeniyetlerce kullanıldığı tahmin edilen mağaraların daha sonra başka medeniyetlere de ev sahipliği yaptığı biliniyor.