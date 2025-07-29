3 ilde 5 yılda 1,8 milyar liralık yatırım desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülecek teşvik programıyla Erzurum için 4 yatırım alanı belirlendiğini dile getiren Güven, şunları kaydetti:

"Birincisi, deriyi ham deri olarak değil de daha katma değere dönüştürüp satacak bir tesis önerimiz var. İkincisi, lisanslı depoculuk yatırımı önerimiz var. Üçüncüsü, yine deriden, gıda sektöründe kullanılan yardımcı, kolajen gibi malzemelerin üretileceği bir tesis önerimiz var. Dördüncü, yatırım alanımız ise en az bin baş kapasiteli büyükbaş hayvancılık tesisi yatırım önerimiz var."