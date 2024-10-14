3 uzmana göre bu 5 şeyi yapan ebeveynler daha dirençli çocuklar yetiştiriyor

Makaleye göre ebeveynlerin teşvik edebileceği ve çocukların her türlü sosyal, duygusal veya zihinsel zorluğun üstesinden gelmesine yardımcı olabilecek bir nitelik var. Makeleye göre bu özellik "resilience - rezilyans"... Yani bir tür dayanıklılık ve toparlanma gücü. Makalede "Dirençli çocuklar duygularını daha iyi düzenleyebilir, başarısızlıktan sonra toparlanabilir ve hata yaptıkları için kendilerini affedebilirler. En dayanıklı çocukları yetiştiren ebeveynler stres faktörlerini ortadan kaldırmazlar. Bunun yerine, çocuklarına onlarla nasıl başa çıkacaklarını öğretirler" yorumu var. Makaledeki 5 öneri ise şöyle:

1 Çocukların başarısız olmasına izin verin Philadelphia Çocuk Hastanesi'nde pediatri profesörü olan Dr. Ken Ginsburg, “Bir ebeveynin görevi çocuklarını korumak ve başarısızlıklardan ders çıkarmalarını sağlamaktır. Çocuğunuzu zorluklara hazırlamanın yollarından biri, ara sıra düşmesine ve ayağa kalkmasına izin vermektir" diyor.

2 Çocukların endişelenmesine izin verin Makalede "Çocuğunuz size bir sorunla geldiğinde, ona “Endişelenme” demek cazip gelebilir" yorumu var. Ancak Resilience Leadership Institute'un kurucusu Taryn Marie Stejskal, kaygı ve endişeyle nasıl başa çıkılacağını öğrenmenin direncin önemli bir parçası olduğunu söylüyor. O, ebeveynlere “endişe seansları” için biraz zaman ayırmalarını tavsiye ediyor. Önerisi 5 dakikalık bir zaman için çocukların endişeleri hakkında düşünmesi. “Hatta tüm endişelerini yazabilirler. Ardından, süre bittiğinde, endişelerini bırakmalarını ve artık onları düşünmemelerini isteyin" diyor.

3 Çocukların en kötü ve en iyi durum senaryolarını düşünmelerine yardımcı olun Stejskal, çocuğunuzun endişeyle başa çıkmasına yardımcı olmanın bir başka yolunun da, onlardan en kötü ve en iyi senaryosunu sunmalarını istemek olduğunu söylüyor: “Bu onların kendilerini daha güvende hissetmelerine yardımcı olur çünkü hayal ettikleri en kötü sonucun düşündükleri kadar kötü olmadığını fark ederler. Çocuklarımıza en kötü durum senaryosuyla bile başa çıkabileceklerini hatırlatmak, çoğu sorunun üstesinden gelinebileceğini görmelerine yardımcı olur. Tabii ki en iyi senaryo üzerinde düşünmelerini sağlamak, onlara olumlu sonuçların da mümkün olduğunu gösteriyor" diyor.

4 Kişisel gelişimine değer verin Procter & Gamble'ın eski üst düzey yöneticilerinden Scott Mautz, "Çocukların zihinsel güç ve dayanıklılık geliştirmelerine yardımcı olmak diğer insanlardan onay almak yerine kendi beklentilerine göre performanslarını ölçmelerine yardımcı olun" önerisini paylaşıyor. Mautz'un yorumu şöyle: “Başkalarının standartlarına uyup uymadıklarını belirlemek yerine, onları şu soruları düşünmeye teşvik edin: "Yapmayı amaçladığım şeyi başardım mı?’ ve ‘Kendimin daha iyi bir versiyonu mu oluyorum?"