ARA
DOLAR
34,28
-0,00%
DOLAR
EURO
37,48
-0,13%
EURO
GRAM ALTIN
2919,50
-0,32%
GRAM ALTIN
BIST 100
8876,22
-0,98%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • 3 uzmana göre bu 5 şeyi yapan ebeveynler daha dirençli çocuklar yetiştiriyor

3 uzmana göre bu 5 şeyi yapan ebeveynler daha dirençli çocuklar yetiştiriyor

CNBC'de görüşlerini paylaşan uzmanlara göre bu 5 şeyi yapan ebeveynler, çoğu kişiden daha dayanıklı çocuklar yetiştiriyor... Önerilerden bir tanesi ise çocukların başarısızlıklardan da öğrenmesini sağlamak.

14 Ekim 2024 | 00:11
Son Güncellenme: 14 Ekim 2024 | 00:11
3 uzmana göre bu 5 şeyi yapan ebeveynler daha dirençli çocuklar yetiştiriyor

Makaleye göre ebeveynlerin teşvik edebileceği ve çocukların her türlü sosyal, duygusal veya zihinsel zorluğun üstesinden gelmesine yardımcı olabilecek bir nitelik var. Makeleye göre bu özellik "resilience - rezilyans"... Yani bir tür dayanıklılık ve toparlanma gücü. Makalede "Dirençli çocuklar duygularını daha iyi düzenleyebilir, başarısızlıktan sonra toparlanabilir ve hata yaptıkları için kendilerini affedebilirler. En dayanıklı çocukları yetiştiren ebeveynler stres faktörlerini ortadan kaldırmazlar. Bunun yerine, çocuklarına onlarla nasıl başa çıkacaklarını öğretirler" yorumu var. Makaledeki 5 öneri ise şöyle:

1 Çocukların başarısız olmasına izin verin

Çocukların başarısız olmasına izin verin Philadelphia Çocuk Hastanesi'nde pediatri profesörü olan Dr. Ken Ginsburg, “Bir ebeveynin görevi çocuklarını korumak ve başarısızlıklardan ders çıkarmalarını sağlamaktır. Çocuğunuzu zorluklara hazırlamanın yollarından biri, ara sıra düşmesine ve ayağa kalkmasına izin vermektir" diyor.

2 Çocukların endişelenmesine izin verin

Çocukların endişelenmesine izin verin Makalede "Çocuğunuz size bir sorunla geldiğinde, ona “Endişelenme” demek cazip gelebilir" yorumu var. Ancak Resilience Leadership Institute'un kurucusu Taryn Marie Stejskal, kaygı ve endişeyle nasıl başa çıkılacağını öğrenmenin direncin önemli bir parçası olduğunu söylüyor. O, ebeveynlere “endişe seansları” için biraz zaman ayırmalarını tavsiye ediyor. Önerisi 5 dakikalık bir zaman için çocukların endişeleri hakkında düşünmesi. “Hatta tüm endişelerini yazabilirler. Ardından, süre bittiğinde, endişelerini bırakmalarını ve artık onları düşünmemelerini isteyin" diyor.

3 Çocukların en kötü ve en iyi durum senaryolarını düşünmelerine yardımcı olun

Çocukların en kötü ve en iyi durum senaryolarını düşünmelerine yardımcı olun Stejskal, çocuğunuzun endişeyle başa çıkmasına yardımcı olmanın bir başka yolunun da, onlardan en kötü ve en iyi senaryosunu sunmalarını istemek olduğunu söylüyor: “Bu onların kendilerini daha güvende hissetmelerine yardımcı olur çünkü hayal ettikleri en kötü sonucun düşündükleri kadar kötü olmadığını fark ederler. Çocuklarımıza en kötü durum senaryosuyla bile başa çıkabileceklerini hatırlatmak, çoğu sorunun üstesinden gelinebileceğini görmelerine yardımcı olur. Tabii ki en iyi senaryo üzerinde düşünmelerini sağlamak, onlara olumlu sonuçların da mümkün olduğunu gösteriyor" diyor.

4 Kişisel gelişimine değer verin

Kişisel gelişimine değer verin Procter & Gamble'ın eski üst düzey yöneticilerinden Scott Mautz, "Çocukların zihinsel güç ve dayanıklılık geliştirmelerine yardımcı olmak diğer insanlardan onay almak yerine kendi beklentilerine göre performanslarını ölçmelerine yardımcı olun" önerisini paylaşıyor. Mautz'un yorumu şöyle: “Başkalarının standartlarına uyup uymadıklarını belirlemek yerine, onları şu soruları düşünmeye teşvik edin: "Yapmayı amaçladığım şeyi başardım mı?’ ve ‘Kendimin daha iyi bir versiyonu mu oluyorum?"

5 Sonuca değil sürece odaklanın

Sonuca değil sürece odaklanın Makaleye göre çocukların hedeflerine ulaşmaya çalışırken aksilikler yaşamaları kaçınılmazdır. Çabalarının sonucuna çok fazla odaklanmak onları risk almaktan alıkoyabilir. Mautz, “Sonuçlar konusunda aşırı hevesli olmak çocukların zihinsel güçlerini tüketebilir. Bunun yerine, onlara süreçte ne öğrendiklerini veya eğlenip eğlenmediklerini sorun. Bu, planlandığı gibi gitmese bile yeni şeyler denemenin değerli olduğunu görmelerine yardımcı olabilir" görüşünü paylaşıyor.
0
  • ALTIN GRAM - TL 2919,5 -0,32%
  • ALTIN ONS 2648,5 -0,33%
  • BIST 100 8876,22 -0,98%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,34 0,133%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37835 0,14531%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 95,8 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2818 -0,0041%
  • EURO/DOLAR 1,0923 -0,1444%
  • EURO/TURK LIRASI 37,4822 -0,1316%
  • STERLIN/DOLAR 1,3047 -0,15306%
Borsa Haberleri
Bu hafta hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
Borsada haftanın 'en'leri (7-11 Ekim 2024)
Borsada gün sonu özeti: Gelecek hafta hangi veriler var?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı, hangileri kaybettirdi?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (11.10.2024)
Borsada bir hisse için yakın izleme pazarı kararı
Borsada cuma günü geri alım yapan 13 şirket (11 Ekim)
QNB Finansbank’ın (QNBFB) unvanı değişti: Yeni isim...
KARDEMİR kazandığı ihaleyi duyurdu
Borsanın yeni şirketi temettü kararını açıkladı
Galata Wind Yönetim Kurulu Başkanı Kuyan'dan pay geri alım açıklaması
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (10 Ekim)
Tukaş'tan geri alım açıklaması (10 Ekim)
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
TAB Gıda'dan (TABGD) geri alım açıklaması
GERİ
İLERİ
Bu hafta hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
Borsada haftanın 'en'leri (7-11 Ekim 2024)
Borsada gün sonu özeti: Gelecek hafta hangi veriler var?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı, hangileri kaybettirdi?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (11.10.2024)
Borsada bir hisse için yakın izleme pazarı kararı
Borsada cuma günü geri alım yapan 13 şirket (11 Ekim)
QNB Finansbank’ın (QNBFB) unvanı değişti: Yeni isim...
KARDEMİR kazandığı ihaleyi duyurdu
Borsanın yeni şirketi temettü kararını açıkladı
Galata Wind Yönetim Kurulu Başkanı Kuyan'dan pay geri alım açıklaması
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (10 Ekim)
Tukaş'tan geri alım açıklaması (10 Ekim)
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
TAB Gıda'dan (TABGD) geri alım açıklaması
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL