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Türkiye'den Nobel alan 3 isim

Prof. Daron Acemoğlu, Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi oldu. Acemoğlu, dünyada en saygın ödül olarak kabul edilen Nobel'i Türkiye'den alan 3. isim oldu.

14 Ekim 2024 | 13:24
Son Güncellenme: 14 Ekim 2024 | 14:15
Türkiye'den Nobel alan 3 isim

İlk kez 1969'da verilmeye başlanan Nobel Ekonomi Ödülü bu yıl, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmalarından dolayı Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Prof. Dr. Simon Johnson ve Prof. Dr. James Robinson'a verildi. 

Acemoğlu, böylelikle Türkiye'den Nobel ödülü alan üçüncü isim oldu.

TÜRKİYE'DEN İLK KEZ ORHAN PAMUK'A VERİLMİŞTİ 

Orhan Pamuk 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmüş ve 54 yaşında, bu ödülü kazanan en genç edebiyatçılardan biri olmuştu. Nobel jürisi, Pamuk'un "kenti İstanbul'un melankolik ruhunu araştırma yolunda, kültürlerin çatışmaları ve birbirleriyle iç içe geçmesinde yeni semboller bulduğunu" belirtmişti.

İKİNCİ ÖDÜL AZİZ SANCAR'A 

Akademisyen, biyokimyager ve moleküler biyolog Aziz Sancar da, 2015 yılında, Tomas Lindahl ve Paul L. Modrich ile birlikte DNA onarımına ilişkin çalışmaları nedeniyle Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülmüştü. 

Nobel Ödülleri, her yıl Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerine teslim ediliyor.

Öte yandan ödüllerin 1901'deki başlangıcından bu yana verilmediği birkaç yıl oldu. Toplamda 49 defa yapılan ödül iptallerinin çoğu, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında gerçekleşti.

Ödül törenleri, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de de yapılamamıştı.

 

 

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