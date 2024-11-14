32. Koza Genç Moda Tasarımcıları ödülleri sahiplerini buldu

Moda dünyasına genç tasarımcılar kazandırmak amacıyla İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından bu yıl 32’ncisi düzenlenen Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nda ödüller Raffles Hotel’de gerçekleşen gala gecesiyle sahiplerini buldu. Törende konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, tekstil ve hazır giyim sektörünü tasarım ve gençlerle çok farklı yerlere taşıyacaklarını belirtti

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından yeni yetenekleri sektöre kazandırmak amacıyla düzenlenen 32. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nın finali, Raffles Hotel’de TİM Başkanı Mustafa Gültepe, İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, Koza Jüri Başkanı Nejdet Ayaydın ve sektörün önde gelen isimlerinin katıldığı görkemli bir gala gecesiyle gerçekleşti. Galada konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe ‘’Bir ürüne değer katmanın birkaç yolu var. Tasarım onlardan en önemlisi. Bu nedenle önceliğimiz hep tasarım oldu. Bu nedenle 32 yıldır Koza’yı düzenliyoruz. Bugün sektöre yön verenler Koza’dan çıktı’’ dedi. Hazır giyim ve tekstilin Türkiye’de ilkleri yaratan bir sektör olduğunu belirten TİM Başkanı Mustafa Gültepe, tasarım ve gençlerle sektörü çok farklı yerlere taşıyacaklarını belirtti. Gençlere kendi markalarını yaratmadan önce mutlaka bir firmada çalışmalarını tavsiye eden Başkan Gültepe “Hepiniz sektöre katkı sağlayacaksınız. İlk başta bir firmada başlayın. Bu coğrafyada çalışın. Daha sonra kendi markanızı kurar dünyaya açılırsınız. Şu an 100 ayrı ülkede 300’e yakın Türk hazır giyim markalarının kendi mağazaları var’’ dedi.

İHKİB Etkinlikler Komite Başkanı Nejdet Ayaydın: “32 yıldır moda alanında kariyer yapmak isteyen genç tasarımcıları sektörle buluşturuyoruz”

İHKİB Etkinlikler Komite Başkanı Nejdet Ayaydın, yarışmanın finalindeki konuşmasında “İHKİB tarafından düzenlenen Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması, 1992 yılından bu yana moda alanında kariyer yapmak isteyen genç tasarımcıları sektörle buluşturuyor. Sektöre çok önemli tasarımcılar kazandıran yarışmamıza bu yıl da yoğun bir talep vardı. 10 finalistin her birini tebrik ediyorum” dedi.

Belma Özdemir ve Nihan Peker mentorluğunda yarışmaya hazırlanan 10 finalist Ahmet Can Hızlı, Ece Zikguş, Gülnihal Uluçay, Lamia Duran, Levent Tirki, Mehmet Melih Sevinç, Selçuk Durdu, Sude Keskin, Taha Erdem Ömeroğlu ve Umut Kaya gala gecesinde gerçekleşen defileyle koleksiyonlarını sergiledi.

Defile sonrasında gerçekleşen ödül töreninde “De Pulchritudo” koleksiyonuyla Sude Keskin birincilik ödülünün sahibi oldu. İkincilik ödülünü “İki Yüz Yirmi İki” koleksiyonuyla Umut Kaya, kazanırken, üçüncülük ödülünü ise “Beni Böyle Sev” koleksiyonuyla Ahmet Can Hızlı kazandı. Bahar Korçan, Hakan Yıldırım, Arzu Kaprol, Elif Cığızoğlu, Ümit Ünal, Zeynep Tosun, Özgür Masur, Bora Aksu, Hatice Gökçe ve Zeynep Erdoğan gibi tasarımcıları sektöre kazandıran Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması, bu yıl da genç yeteneklere parlak bir geleceğin kapılarını açtı. Yarışmanın birincisi 150.000 TL, ikincisi 100.000 TL ve üçüncüsü 75.000 TL para ödülünün yanı sıra Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle yurt dışında eğitim ve Türkiye’de bir yıllık İngilizce dil eğitimine katılma hakkı kazandı.

Finalistler Ünlü İsimlerden Oluşan Jüri Önünde Yarıştı

Jüri Başkanlığını İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği (İHKİB) Etkinlikler Komite Başkanı Nejdet Ayaydın’ın yaptığı yarışmanın jüri üyeleri arasında Arzu Kaprol, Ayşegül Paralı, Barış Eraslan, Cemal Bayazıt, Gamze Saraçoğlu, Giray Sepin, Güney Oktar, Hakan Yıldırım, Kemal Can, Mehtap Elaidi, Murat Türkili, Müşerref Zeytinoğlu, Oğuz Erel, Özlem Kaya, Yeşim Bağrışen, Z. İrem Sabanuç Gönül ve Zeynep Üner yer aldı.