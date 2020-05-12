Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. 16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacağını belirten Erdoğan, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ’a giriş çıkış sınırlandırılmasının kaldırıldığını açıkladı.

Diyarbakır, Adana, Trabzon, Aydın, Denizli ve Şanlıurfa Valiliği de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağını duyurdu.

Denizli

Denizli Valisi Hasan Karahan, Twitter hesabından 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kentte uygulanmayacağını belirterek, saat 00.00 itibarıyla kentteki seyahat kısıtlamasının kaldırıldığını belirtti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliği de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kentte uygulanmayacağını bildirdi. Valilik’ten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni tedbirler kapsamında Şanlıurfa’ya giriş-çıkış kısıtlamasının 11 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00’ten itibaren kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Bu çerçevede ilimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından da muaf tutulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Aydın

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, hafta sonu 4 gün boyunca Aydın’da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacağını duyurdu.

Köşger, yaptığı açıklamada, “Değerli Aydınlılar 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı Aydın’da uygulanmayacaktır. Ancak salgın henüz geçmemiştir. Başta maske takma mecburiyeti ve sosyal mesafe kuralı olmak üzere kurallara riayet etmeniz sağlığımız açısından zaruridir” ifadelerini kullandı.

Trabzon

Konuyla ilgili Trabzon Valiliği’nin resmi Twiter hesabı üzerinden yapılan açıklamada “16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunanlar dışındaki vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı kararı bulunmamaktadır. Böyle bir karar alınması durumunda valiliğimiz gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır” ifadeleri yer aldı.

Adana

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağından ilimiz muaf tutulmuştur. Salgına karşı birlik olup verdiğimiz mücadelenin başarıyla sonuçlanması için kesinlikle rehavete kapılmayalım” dedi.

Diyarbakır

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 16-17-18-19 Mayısta sokağa çıkma kısıtlamasının kentte uygulanmayacağını bildirdi.

Vali Güzeloğlu, “Değerli hemşehrilerim, Diyarbakır ilimiz genelinde; Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerindeki sokağa çıkma yasağı uygulanmayacaktır. Lütfen, rehavete kapılmadan, tedbirlere uymaya devam” ifadelerini kullandı.