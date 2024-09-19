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50 yıllık gizem çözüldü: Yeni bir kan grubu bulundu

Bristol Üniversitesi'nin açıklamasına göre yeni bir kan grubu olan MAL'ın keşfi 50 yıllık bir gizemi çözdü. Açıklamaya göre bilim insanları 1972'de hamile bir kadının kan örneğini incelediğinde; insanların yüzde 99,9’unda bulunan AnWj antijenini bu hastada bulamamıştı. Şimdi nedeni anlaşıldı. Bulguların nadir hastaların tanımlanmasına ve tedavisine olanak sağlayacağı belirtiliyor.

19 Eylül 2024 | 16:14
Son Güncellenme: 19 Eylül 2024 | 16:31
50 yıllık gizem çözüldü: Yeni bir kan grubu bulundu

Güney Gloucestershire'daki NHS Kan ve Transplantasyon (NHSBT) bilim insanlarının liderliğindeki ve Bristol Üniversitesi'nin desteklediği araştırma ekibi, MAL adı verilen bir kan grubu buldu. Üniversiteden yapılan açıklamada "En iyi bilinen iki kan grubu sistemi ABO ve Rh'dir; ancak kan grubu daha karmaşıktır ve diğer gruplar arasındaki eşleşmeler hayat kurtarıcı olabilir" diyor. NHSBT'de kıdemli araştırma görevlisi olan Louise Tilley ise keşfin nadir hastalara daha iyi bakım sağlanabileceği anlamına geldiğini söyledi.

Peki, bu yeni çalışma ne anlama geliyor?

ScienAlert'in haberine göre Tilley ve ekibi, 1972'deki hamile hastanın kanında eksik olan AnWj antijeninin yüzde 99,9'luk bir çoğunlukta mevcut olduğunu tespit etti. Bu antijen, miyelin ve lenfosit proteinlerinde bulunduğundan, araştırmacılar yeni keşfedilen sistemi MAL kan grubu olarak adlandırdı.

Habere göre MAL genlerinin her iki kopyasında mutasyon bulunan bireyler, AnWj-negatif kan tipine sahip oluyorlar. Bu, hamile hastada gözlemlenen duruma benziyor. Bu durum, bazen kan hastalıklarının da antijenin baskılanmasına yol açabileceğini gösteriyor.

BBC'nin haberine göre NHSBT'nin Filton'daki Uluslararası Kan Grubu Referans Laboratuvarı, genetik test kullanarak ilk kez bu antijeni eksik olan hastaları tespit edecek bir test geliştirdi. Test, kan nakline karşı tepki gösterenler için hayat kurtarıcı olabilir ve bu nadir kan grubu için potansiyel kan geliştiricilerinin bulunmasını kolaylaştırabilir.

Üniversitenin açıklamasında ise "Çok az sayıda insan genetik bir nedenden dolayı AnWj-negatiftir. Çalışmada beş genetik olarak AnWj negatif birey vardı.Test edilen kan, 1970'lerde keşfedilen ilk AnWj negatif kişi olan bir kadının 2015'te verdiği bir örneği içeriyordu" deniliyor.

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