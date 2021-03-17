Gayrimenkul sektöründe yabancı yatırımcıların Türkiye’deki yatırımlarına yön veren Mars Investment, uluslararası satış ve pazarlama, proje geliştirme, pazarlama ve iş geliştirme danışmanlığı gibi konularda hizmetler veriyor.

2021’de İstanbul’un 11 bölgesindeki 10 projesi içinden minimum 500 milyon TL’lik satış hedeflediklerini söyleyen Mars Investment Genel Müdürü Hakan Bucak, “Şu anda Çin tatile girdi.

Oradan ciddi satış beklentimiz var. Ancak konuttan çok sanayi ve üretime yönelik alım yapmalarını bekliyoruz. Çinlilerin bu yıl 1 milyar doların üzerinde alım yapacağını tahmin ediyoruz” diyor.

Bucak, mart ayında da Nevruz nedeniyle İran’dan alım beklediklerini ifade ederek, “Pandemi nedeniyle geçen yıl gelemeyen İran’a 5 bine yakın konut satışı hedefliyoruz” diye konuşuyor.

Hakan Bucak ayrıca, geçen yıl 41 bin konut ve 7 milyar dolarlık satış gerçekleştiren sektörün bu yıl seyahat yasakları kalkarsa yaklaşık 55 bin konut satışı ile 10 milyar dolara yakın ciroya ulaşacağını öngörüyor.

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