TÜİK'in bu sabah açıkladığı %0,89'luk Aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte, memur ve memur emeklileri için matematiksel kesinlik oluştu.

Sizin de belirttiğiniz gibi, 2025'in ikinci 6 aylık döneminde oluşan %12,19'luk kümülatif enflasyon, bir önceki dönemin toplu sözleşme sınırını aştığı için %6,85 oranında bir "enflasyon farkı" doğurdu. Bu farka, 8. Dönem Toplu Sözleşme ile önceden belirlenmiş olan %11'lik Ocak zammı eklendiğinde; memur ve memur emeklileri toplamda %18,61 oranındaki zammı bugün itibarıyla resmen hak etmiş oldular.

Zam Oranının Netleşmiş Hali