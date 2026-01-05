Beklenen kritik veri bugün geldi! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün saat 10.00 itibarıyla Aralık 2025 enflasyon rakamlarını paylaştı ve böylece milyonlarca memur ile emeklinin 2026 Ocak zam oranı resmiyet kazandı.
TÜİK tarafından bugün (5 Ocak 2026) saat 10.00'da açıklanan resmi veriler, milyonlarca çalışanın ve emeklinin yeni yıl bütçesini netleştirdi. Sizin de belirttiğiniz gibi, Aralık ayı enflasyonu %0,89 olarak gerçekleşti; ancak 6 aylık toplam kümülatif artış ve buna bağlı zam oranları daha yüksek bir seviyede oluştu.
2 6 Aylık Enflasyon ve Zam Oranları
TÜİK'in Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık kümülatif enflasyon verisi %12,19 olarak gerçekleşmiştir. Bu veri ışığında yeni zam oranları şu şekildedir:
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar, yani %12,19 zam alacaklar.
Memur ve Memur Emeklileri: Toplu sözleşme zammı (%11) ve oluşan enflasyon farkı ile birlikte toplam zam oranı %18,61 oldu.
TÜİK'in bu sabah açıkladığı %0,89'luk Aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte, memur ve memur emeklileri için matematiksel kesinlik oluştu.
Sizin de belirttiğiniz gibi, 2025'in ikinci 6 aylık döneminde oluşan %12,19'luk kümülatif enflasyon, bir önceki dönemin toplu sözleşme sınırını aştığı için %6,85 oranında bir "enflasyon farkı" doğurdu. Bu farka, 8. Dönem Toplu Sözleşme ile önceden belirlenmiş olan %11'lik Ocak zammı eklendiğinde; memur ve memur emeklileri toplamda %18,61 oranındaki zammı bugün itibarıyla resmen hak etmiş oldular.
Zam Oranının Netleşmiş Hali
|Kalem
|Oran
|8. Dönem Toplu Sözleşme Zammı
|%11,00
|6 Aylık Enflasyon Farkı
|%6,85
|Toplam Kesinleşen Zam Oranı
|%18,61