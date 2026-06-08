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  • 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri satışa çıkarıldı

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri satışa çıkarıldı

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri satışa sunuldu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri satışa çıkarıldı

Minik boy pehlivanların güreşleriyle başlayacak 6,5 asrı geçkin organizasyonun ilk günü olan 3 Temmuz Cuma günü müsabakalar ücretsiz izlenebilecek.

Başpehlivanların da çayıra çıkacağı organizasyonun ikinci günü olan 4 Temmuz Cumartesi günü için birinci kademe bilet fiyatı 1750 lira, ikinci kademe bilet fiyatı ise 1400 lira olarak belirlendi.

Final güreşlerinin gerçekleştirileceği 5 Temmuz Pazar günü için ise birinci kademe biletler 2 bin 600, ikinci kademe biletler de 1750 liradan satışa sunuldu.

Biletix üzerinden yapılan satışlarda ikinci kademe biletler tükendi.

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