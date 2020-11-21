AsisCT, son kazandığı ihaleyle 81 ilin akıllı şehir olması için bir yıl boyunca projeye liderlik edecek. 2019 yılında 206 milyon TL olarak gerçekleşen cirosunda bu yıl yüzde 20’lik artış bekleyen şirket, yeni ihracat pazarlarına odaklandı.

AsisCT-City Technologies, şehir teknolojilerinde Türkiye’nin 81 iline anahtar teslim çözümler sağlıyor. Şehirlerin ihtiyaçları doğrultusunda projeler geliştiriyor, IoT teknolojisi ve yapay zeka ile sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üretiyor.

Şirket, 2007’de akıllı bilet sistemleri ile başlayan yolculuğuna insan ve şehir hayatını kolaylaştıracak çözümler geliştirerek devam ediyor.

ASİSCT-City Technologies çatısı altında; elektronik ücret toplama sistemleri başta olmak üzere, filo yönetim sistemleri, araç telemetri sistemleri, araç takip sistemleri, geçiş kontrol sistemleri, kişi ile yolcu sayma ve analiz sistemleri, yolcu bilgilendirme sistemleri ve mobil izleme sistemleri gibi akıllı şehirlerin mobilite alanında anahtar teslim çözümler üretiyor.

Bununla birlikte akıllı bisiklet, elektrikli scooter gibi yeni nesil kısa mesafe ulaşımı çözümlerini de pazara sunuyor. Gerek sistem üreticisi gerekse sistem entegratörü kimliğiyle, yerel ve ulusal pazarda önemli başarılara imza atan şirket; akıllı şehir teknolojileri alanında dünya markası olmayı hedefliyor.

Şirket geçtiğimiz günlerde önemli bir projenin ihalesini kazandı. Bu kapsamda Türkiye’deki 81 ilin akıllı şehir olması için danışmanlık yapacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.