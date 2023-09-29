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AA anketi: Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon tahmini ne?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayına enflasyonun yüzde 61,91'e çıkmasını bekliyor.

29 Eylül 2023 | 15:19
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AA anketi: Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon tahmini ne?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ekim Salı günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,0 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 4,05 ve en yüksek yüzde 9,0 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,00) göre bir önceki ay yüzde 56,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 65,50 oldu.

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