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  • ABD’li bankacılık devinden dolar/TL tahmini ve 4 Türk bankası için hedef fiyat açıklaması

ABD’li bankacılık devinden dolar/TL tahmini ve 4 Türk bankası için hedef fiyat açıklaması

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, 2025 ilk çeyreğe kadar faizlerin değişmeyeceğini tahmin ederken; 2025 ortasında dolar/TL’nin 39’a yükseleceğini belirtti. Banka 4 Türk bankası için hedef fiyatlarını güncelledi.

14 Haziran 2024 | 15:21
ABD’li bankacılık devinden dolar/TL tahmini ve 4 Türk bankası için hedef fiyat açıklaması

Morgan Stanley, Türkiye'deki varlık sınıflarına ilişkin düşüncelerini bir araya getiren, yapılan son ziyaretin ardından makro senaryoları ortaya koyan bir rapor yayınladı.

Morgan Stanley, "Daha sıkı bir para-maliye politikası karışımına bağlılık, önemli ölçüde dezenflasyona ilişkin baz senaryomuzun temelini oluşturuyor. İyileşen makro tabloda kaldıraçlı bir oyun olarak Türk bankalarına giriş yapıyoruz" dedi.

Dolar/TL tahmini

Raporda, Türk lirası hakkında iyimser görüşün korunduğu belirtilirken, 2025 ortasında dolar/TL’nin 39’a yükseleceği tahmin edildi.

Banka, “Yetkililerin enflasyonu düşürme konusundaki güçlü kararlılığı, 2025 ilk çeyreğe kadar faizlerin değişmeyeceği, 2025 yılı büyüme verilerinin daha düşük olacağı ve enflasyonun (yıllık yüzde 25,2) daha düşük gerçekleşeceği beklentimizi desteklemektedir” olarak ifade edildi.

Kurum, Türkiye 5 yıllık CDS’te 217 baz puan hedefiyle satış tavsiye etti.

4 Türk bankası için hedef fiyatını değiştirdi 

Türk bankalarının da değerlendirildiği raporda, 2025’te daha düşük enflasyon, iyileşen marjlar ve öz sermaye karlılıkları ve düşük öz sermaye maliyeti ile bankalar için pozitif görüş belirtildi. Morgan Stanley, Türk bankaları için hedef fiyatlarını şöyle açıkladı:

İş Bankası C için tavsiyesini 23,70 TL hedef fiyat ile "eşit ağırlık" olarak başlattı.

Akbank için tavsiyesini 96 TL hedef fiyat ile "ağırlığını artır" olarak başlattı

Yapı Kredi Bankası için tavsiyesini 48,50 TL hedef fiyat ile "eşit ağırlık" olarak başlattı.

Garanti BBVA için hedef fiyatını 160 TL, tavsiyesini ağırlığını arttır olarak başlattı.

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Borsa güne yüzde 1,52 yükselişle başladı (13 Haziran)
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