ARA
DOLAR
33,83
0,21%
DOLAR
EURO
37,49
0,19%
EURO
GRAM ALTIN
2740,84
0,86%
GRAM ALTIN
BIST 100
10087,22
0,33%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

ABD'li General Motors'tan işten çıkarma

Detroit merkezli araç üreticisi General Motors (GM), yazılım ve hizmetler birimindeki belirli ekipleri azaltacağını bildirdi.

20 Ağustos 2024 | 09:56
ABD'li General Motors'tan işten çıkarma

GM'den yapılan açıklamada, şirketin hız ve mükemmellik için süreçleri basitleştirmesi ve büyük etki yaratacak yatırımlara öncelik vermesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, yazılım ve hizmetler organizasyonundaki belirli ekiplerin azaltılacağı duyurulan açıklamada, GM'nin liderliğini sağlayacak güçlü bir temel oluşturmaya yardımcı olanlara minnettar olunduğu kaydedildi.

GM'nin açıklamasında işten çıkarmaların ne kadar personeli kapsadığına dair bilgi verilmemesine rağmen, ABD basınında çıkan haberlerde, şirketin söz konusu birimlerde 1000'den fazla maaşlı çalışanın işine son vereceği aktarıldı.

Haberlerde, işten çıkarmaların GM'nin Detroit yakınlarındaki teknoloji kampüsündeki yaklaşık 600 çalışanı de kapsadığı ifade edildi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2740,84 0,86%
  • ALTIN ONS 2520,18 0,66%
  • BIST 100 10087,22 0,33%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,419 -0,121%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36164 -0,1181%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,31 0,4421%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,8252 0,2102%
  • EURO/DOLAR 1,1083 -0,0226%
  • EURO/TURK LIRASI 37,4876 0,1923%
  • STERLIN/DOLAR 1,30059 0,11431%
Borsa Haberleri
Hazine hisseleri Varlık Fonu'na geçen Koza'dan borsa açıklaması
Borsa güne düşüşle başladı (20 Ağustos)
Mega Polietilen'den (MEGAP) konkordato açıklaması var
Konkordato ilan eden şirketin hisselerinde işlemler askıya alındı
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsada bugün 2 hisse bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
Ayes Çelik Hasır (AYES) temettü kararını açıkladı
Hisseye yabancı ilgisi ne zaman artacak?
16 kurumdan 57 hisse önerisi
Borsada gelecek hafta 1 şirket bedelsiz sermaye artıracak
Borsada gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 1 şirket var
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket (12-16 Ağustos 2024)
‘Yap-sat’çılıkla başladı, halka arza hazırlanıyor
Bu hafta gram altın yatırımcısını sevindirdi, borsa üzdü
GERİ
İLERİ
Hazine hisseleri Varlık Fonu'na geçen Koza'dan borsa açıklaması
Borsa güne düşüşle başladı (20 Ağustos)
Mega Polietilen'den (MEGAP) konkordato açıklaması var
Konkordato ilan eden şirketin hisselerinde işlemler askıya alındı
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsada bugün 2 hisse bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
Ayes Çelik Hasır (AYES) temettü kararını açıkladı
Hisseye yabancı ilgisi ne zaman artacak?
16 kurumdan 57 hisse önerisi
Borsada gelecek hafta 1 şirket bedelsiz sermaye artıracak
Borsada gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 1 şirket var
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket (12-16 Ağustos 2024)
‘Yap-sat’çılıkla başladı, halka arza hazırlanıyor
Bu hafta gram altın yatırımcısını sevindirdi, borsa üzdü
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL