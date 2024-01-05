ARA
Bist 100
7559,72
0,16%
Bist 100
Dolar/TL
29,841
0,2808%
Dolar/TL
Euro/TL
32,5756
-0,3339%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0916
-0,3023%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1956,72
0,1%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan TL tahmini

ABD'nin önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs, Türk lirasında (TL) reel değer kazanç sinyali verirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervlerinin bu yıl pozitife dönmesini bekliyor.

05 Ocak 2024 | 14:24
0
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan TL tahmini

Bankanın "2024 için 10 CEEMEA sorusu" başlıklı raporunda, "Türk lirası tahminlerden daha mı az değer kaybedecek?" sorusuna "evet" yanıtı verildi.

Eylül ayından bu yana parasal ve finansal koşullarda önemli ölçüde sıkılaşma sağlandığı belirtilen raporda, bunun da iç talebin ılımlı seyretmesini ve art arda gelen fiyat baskılarının yavaşlamasını sağladığı vurgulandı.

Raporda, reel faizlerin tekrar pozitif bölgeye dönmesiyle yabancı döviz girişlerinin artış eğilimine girdiği kaydedildi.

TCMB'nin TL'nin en azından bir miktar reel değer kazanması konusunda rahat olduğuna dair sinyaller verdiği belirtilen raporda, bu durum hesaba katıldığında artan döviz girişlerinin ve daralan cari açığın 2024'te TL'deki değer kaybı oranını sınırların içine çekeceği aktarıldı.

Talebin yeniden dengelenmesinin Türkiye'nin dış dengelerini de iyileştirdiği kaydedilen raporda, 2023'te yüzde 4,1 olan cari açığın GSYH'ye oranının 2024'te yüzde 1,8'e gerileyeceği öngörüsünde bulunuldu.

Raporda, TCMB'nin TL'nin nominal anlamda güçlenmesine izin vermek yerine bilançosunu yeniden yapılandırmaya odaklanmasının daha muhtemel olduğu belirtilerek, "TCMB'nin ikili ve banka swaplarının her iki ayağını da kapsayan net rezervlerinin şu anda negatif olan 49 milyar dolardan 2024'te pozitife dönmesinin muhtemel olduğunu düşünüyoruz." denildi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1956,72 0,1%
  • ALTIN ONS 2039,57 -0,17%
  • BIST 100 7559,72 0,16%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,841 0,2808%
  • EURO/TURK LIRASI 32,5756 -0,3339%
  • EURO/USD 1,0916 -0,3023%
  • INGILIZ STERLINI 1,26623 -0,17384%
  • JAPON YENI 145,218 0,432%
  • KANADA DOLARI 1,33732 0,15353%
  • RUS RUBLESI 91,0175 -0,364%
Günün En Çok Okunanları
Tosyalı, yurt dışında şirket satın aldı
Seçil Erzan'ın kuzeniyle yazışmaları bilirkişi raporunda: "Ye ye bitmedi mi, kaç para aldılar"
Seçil Erzan'ın kuzeniyle yazışmaları bilirkişi raporunda: "Ye ye bitmedi mi, kaç para aldılar"
Şimşek'ten çağrı: 'Bu dönemde neye yatırım yapılır? Gelin...'
Şimşek'ten çağrı: 'Bu dönemde neye yatırım yapılır? Gelin...'
Elon Musk'a göre insanlığın önündeki en önemli sorun
Elon Musk'a göre insanlığın önündeki en önemli sorun
Dünyanın en güvenli 25 havayolu şirketi: THY de listede
Dünyanın en güvenli 25 havayolu şirketi: THY de listede
Koç Holding'ten sağlık alanında yeni satın alma
Koç Holding'ten sağlık alanında yeni satın alma
Bakan Şimşek'ten faiz ve emtia yorumları
Bakan Şimşek'ten faiz ve emtia yorumları
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
Tosyalı, yurt dışında şirket satın aldı
Seçil Erzan'ın kuzeniyle yazışmaları bilirkişi raporunda: "Ye ye bitmedi mi, kaç para aldılar"
Şimşek'ten çağrı: 'Bu dönemde neye yatırım yapılır? Gelin...'
Elon Musk'a göre insanlığın önündeki en önemli sorun
Dünyanın en güvenli 25 havayolu şirketi: THY de listede
Seçil Erzan'ın kuzeniyle yazışmaları bilirkişi raporunda: "Ye ye bitmedi mi, kaç para aldılar"
Şimşek'ten çağrı: 'Bu dönemde neye yatırım yapılır? Gelin...'
Elon Musk'a göre insanlığın önündeki en önemli sorun
Dünyanın en güvenli 25 havayolu şirketi: THY de listede
Koç Holding'ten sağlık alanında yeni satın alma
Şimşek'ten çağrı: 'Bu dönemde neye yatırım yapılır? Gelin...'
Elon Musk'a göre insanlığın önündeki en önemli sorun
Dünyanın en güvenli 25 havayolu şirketi: THY de listede
Koç Holding'ten sağlık alanında yeni satın alma
Bakan Şimşek'ten faiz ve emtia yorumları
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL