Pensilvanya’da ABD Senatosu için yarışan Cumhuriyetçi adaylardan ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz’ün varlıklarının 76 milyon dolar ile 300 milyon dolar arasında serveti olduğu iddia edildi. Öz, seçilirse, Senato’nun en zengin üyelerinden biri olacak.

ABD basınında, emekliye ayrılan Cumhuriyetçi Pat Toomey’nin Kongre’deki koltuğu için Pennsylvania’dan senatörlük yarışana giren Dr. Mehmet Öz’ün, servetine dair detaylar ve hesaplamalar yer aldı.

Senato formlarına dayandırılan iddialara göre ABD Senatosu’na aday olan ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz ve eşinin mülkler, hisse senetleri dahil olmak varlıkları 76 milyon dolar ile 300 milyon dolar arasında. Haberlere göre formları genel anlamda varlıkları içeriği için net hesaplama yapılamıyor.

New York Times’ın haberinde yer alan bilgiler şöyle: