Koronavirüs salgını nedeniyle en fazla vakanın görüldüğü ülke olan ABD’de ölü sayısı giderek artıyor. John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 861 artışla 466 bin 299’a, ölenlerin sayısı ise 1878 artarak 16 bin 686’ya çıktı.

Dünya genelinde ABD’yi 157 bin 22 vakayla İspanya ve 143 bin 626 vakayla İtalya takip ediyor.

ABD’deki vaka sayısının, kendisinden sonra gelen ilk 3 ülke olan İspanya, İtalya ve 118 bin 790 vaka ile Fransa’nın toplamından daha fazla olduğu gözleniyor.

SALGININ MERKEZİ: NEW YORK

Eyaletlere bakıldığında salgın etkisini en çok New York‘ta hissettirmeye devam ediyor. Bu kentte dün 151 bin 79 olan vaka sayısı, 10 bin 728 artışla 161 bin 807’ye çıktı.

New York’u 51 bin 27 vakayla komşusu New Jersey, 21 bin 504 vakayla Michigan takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 7 bin 67 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 1709 ölümle New Jersey ve 1076 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

Ülke genelinde Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 26 bini geçti.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, dün 25 bin 410 olan iyileşenlerin sayısı bugün 1112 artarak 26 bin 522’ye yükseldi.

DİĞER ÜLKELERDEN FAZLA

Worldometers verilerine göre 10 Nisan itibarıyla New York’taki toplam koronavirüs vaka sayısı 161 bin 504… ABD’de yaşanan koronavirüs kaynaklı 16 bin 697 ölümün 7067’si yine New York’ta yaşandı.

New York’taki toplam vaka sayısı ABD dışındaki ülkelerden bile fazla.

ABD’de sonra en fazla vaka yaşanan ülkeler 157 bin 022 ile İspanya ve 143 bin 626 kişiyle İtalya. Virüsün yayılmaya başladığı Çin’de vaka sayısı 81 bin 907…