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Abdi İbrahim 300 yeni personel alacak

Abdi İbrahim, saha kadrosunu 300 kişilik yeni işe alımla artıracak.

12 Haziran 2024 | 12:41
Abdi İbrahim 300 yeni personel alacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Abdi İbrahim, gençlere öncelik tanıdığı istihdam stratejisini ve Türkiye'nin her yerine yenilikçi ilaçlarını temin etme hedefini birleştirerek iş başvurularını 5 Haziran'da almaya başladı.

Halihazırda 2 bin 200'ü aşkın çalışanıyla Türkiye'nin en fazla "Tıbbi Tanıtım Temsilcisi" istihdam eden ilaç şirketi konumunda olan firma, yeni işe alım programının son başvuru tarihini 23 Temmuz olarak belirledi.

Yeni mezun adayların önceliklendirildiği Tıbbi Tanıtım Temsilcisi pozisyonuna başvuru için bazı koşullar, 20-36 yaş arasında, üniversite mezunu, yenilikçi, eğitime ve gelişmeye açık, B sınıfı ve üzeri ehliyeti olan, ilaç sektöründe bu pozisyonda deneyimi olmayan ve İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Konya, Antalya, Bursa, Gaziantep illerinde ikamet eden veya bu şehirlerde çalışabilecek adaylar olarak açıklandı.

"Biyoteknoloji alanı olmak üzere her alanda yatırım yapmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Dr. Oğuzcan Bülbül, Abdi İbrahim'in insan kaynakları politikasının, iş stratejisi ve hedeflerine paralel olarak titizlikle tasarlandığını belirtti.

Bülbül, "Biz iş sonuçlarımızı sadece rakamlarla açıklamıyoruz. Ülkemize olan borcumuzun da bilincinde olarak yaptığımız yatırımları ve istihdam politikalarımızı ülkemizin refahına, insanlarımızın sağlığına ve mutluluğuna bir katkı olarak da planlıyoruz. Son 5 yılda global ve yerel pazarlarda yaşanan zorluklara rağmen büyümeye ve başta biyoteknoloji alanı olmak üzere her alanda yatırım yapmaya devam ediyoruz. Uluslararası pazarlarda, fabrikalarımızın olduğu Kazakistan ve Cezayir dışında 17 ülkede kendi markamızla pazarlama ve satış faaliyeti gösteriyor ve bu ülkelerde bayrağımızı dalgalandırmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni işe alım programlarının da bu yaklaşımlarının güçlü bir yansıması olduğunu belirten Bülbül, şunları kaydetti:

"Türkiye'de genç istihdamının artmasını, kariyerlerine bizimle başlayan yetkinlik sahibi gençlerin ileride yurt dışı operasyonlarımızda da devam edebilmesini çok önemsiyoruz. Dolayısıyla, insan kaynakları politikamızda gençler ve onların gelecekte Abdi İbrahim adına ilklere imza atmaları için ihtiyaç duyacakları yetkinlikleri kazanabilmeleri çok önemli bir yer tutuyor. Gençlere yönelik yatırımı Türkiye'nin geleceğine yatırım olarak görüyoruz ve yeni işe alım paketimiz ile iş hayatının başındaki gençlerimize parlak bir kariyerin kapılarını aralıyoruz."

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