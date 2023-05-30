Acentelerden Shengen vizesi alamayanlara vizesiz ülke önerisi

Yaz dönemi ile birlikte yurt dışına seyahat etmek isteyenler son dönemde Shengen vizesi alımında pek çok sorunla karşılaşıyor. Acenteler bu sorunu aşmak için yurt dışına gitmek isteyenlere vizesiz ülkeleri öneriyor.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Schengen vizesi randevularında yaşadıkları sorunlar seyahat acentelerini de zor duruma soktu. Acenteler, vizeler de yaşanan olumsuzlukların yeniden yurt dışı turlarını da olumsuz etkileyeceği endişesi sardı. Geçen yıl yoğun vize retleri yaşayan tur şirketleri, randevulardaki olumsuzlukları görünce, çareyi vizesiz ülkelere yapılan turları önermekte buluyor.

T.C. vatandaşlarının vize sıkıntısı 2022’nin sonlarında da gündeme gelmişti. Hatta Dışişleri Bakanlığı ilgili ülkelerin büyükelçilerini Dışişleri'ne çağırarak harekete geçildiğini bildirmişti. Schengen vizesine Rusya’dan sonra en çok başvurunun yapıldığı ikinci ülke olan Türkiye olmasına karşın aldığı ret oranı Rusya’nın neredeyse 5 katına ulaştı.

Verilere göre Türkiye son 8 yıl içerisinde en çok başvuru yapan Rusya, Suudi Arabistan, Fas, Ukrayna’nın yer aldığı ilk 5 ülke arasında da ret oranı en çok artan ülke oldu. Bu sebeple geçen yıl 50’ye yakın tur iptal edilmek zorunda kalmıştı ve acentelerin 300 bin euro'ya yakın zararı olmuştu.

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, Schengen vizesi sorununun son zamanlarda yeniden arttığını ifade etti. Bazen konsoloslukların yoğunluk sebebiyle randevuları kapattığını da vurgulayan Onaran, “Randevuları bir hafta sonraya alabilirken şimdilerde bir ay sonraya ancak randevu bulunuyor. Vize başvurularının sonuçlanmasının standart süresi de 1 aya çıktı. Bu da tur şirketlerini zorluyor” dedi.

Ancak pandemide durma noktasına gelen yurt dışı seyahetlerinin arttığına da vurgu yapan Onaran, “Bu yıl ilk çeyrekte en yüksek yurt dışı talebi yaşandı. Talepteki yükseliş de randevuları etkiliyor. Yaz aylarında vizesiz turları öneriyoruz yoğunlukla” diye konuştu.

Tur Operatörleri Sözcüsü Cem Polatoğlu'na göre Yunanistan, İspanya ve Macaristan gibi ülkeler uygulamada yumuşamaya gitmesine karşın sorunun hâlâ sürdüğünü kaydederek, "En azından 3 ay sonra çıkacağına 20-25 gün sonrasına çıkıyor. Herkes vize alabiliyor da değil. Almanya halen sıkmaya devam ediyor. Yerli turistin yurt dışı talebi bu yıl çok yüksek. Özellikle Türkiye’deki döviz kurunun enflasyona göre sabit kalması yurt dışına olan talebi artırdı. Türkiye’de fiyatların çok yükselmesi ve dövizle satılan ürünlerin aynı kalmasından dolayı yurt dışı tatillerini daha uygun hale getirdi. Vize sorunun da talebin artmasının da etkisi var” dedi.

Yolcu sayısı azalsa bile turu iptal etmediklerini anlatan Travel Zone'dan Barış Öztürk de şunları anlattı: “Yolcu vize sorunu yaşadığında günün sonunda bu acenteyi de etkiliyor. 40 kişilik turdan 5 yolcu vize alamazsa tur iptal olabilir. Sadece biz değil bütün acenteler en az mağduriyetin yaşanması için ya tur iptal edip ücreti iade etmeyi tercih ediyoruz ya da zarara katlanarak kişi sayısı düşse bile turu yapıyoruz. Geçen yıl vize mağduriyetinin en çok yaşandığı ülkeler İtalya, İspanya, Fransa. Geçen yıl yaz aylarında 10 bin yolcu vize sıkıntısı nedeniyle Avrupa’ya gidemediğini düşünüyorum. Hala vize başvuruları yoğun bir şekilde yapılıyor. Vizesi olmayanlar yurt dışı planını çok daha fazla erkenden yapmalılar” diye konuştu.

Özellikle Almanya için vize başvurusunda bulunmak için resmi olarak yetkilendirilmiş kurum olan iDATA'nın web sitesine girildiğinde de vize başvurularında yoğunluk yaşandığına ilişkin bir uyarı var. iDATA üzerinden vize başvurusu için randevu almak istendiğinde en yakında randevu Temmuz 2023’da görünüyor. Almanya Büyükelçiliği, 6 Şubat 2022'de Türkiye'yi sarsan büyük depremleri anımsattı ve o günden bu yana yaşanan yoğunluğun altını çizdiği bir açıklama yaptı.

Açıklanan verilere göre, geçen yıl iptal edilen tur sayısı 50, acentelerin 2022 yılı tur iptalleri nedeniyle zararı 300 bin euro, geçen yaz Avrupa'ya gidemeyen turist sayısı ise 10 bin oldu.