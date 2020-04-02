ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Suudi Arabistan liderleriyle görüştüğünü belirterek, petrol endüstrisi için her iki ülkenin ham petrol üretimlerini düşürmesini beklediğini duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Az önce dostum Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştüm. O da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Bu ülkelerin petrol üretimlerini günlük 10 milyon varil, belki de daha fazla azaltmalarını bekliyor ve umuyorum.” ifadelerine yer verdi.

Söz konusu miktarın günlük 15 milyon varile çıkabileceği belirtilirken, bunun gerçeklemesinin petrol ve doğal gaz endüstrileri için “harika” olacağı vurgulandı.

Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ve Rusya ile görüştüğünü ve iki ülke arasındaki fiyat mücadelesinde birkaç güne kadar bir uzlaşma olabileceğini bildirmişti.

Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı bazı üretici ülkelerin 6 Mart’ta gerçekleştirdikleri toplantıda petrol üretimlerini kısma kararı alamaması, petrol fiyatlarında sert düşüşlere neden olmuştu.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde ekonomik büyüme beklentilerini ve petrol talebini zayıflatması da bu hafta ham petrol fiyatlarının 2002’den bu yana en düşük seviyesine inmesine neden olmuştu.

RUSYA GÖRÜŞME İDDİALARINI YALANLADI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile petrol piyasalarını görüştüğü iddiasını yalanladı.

Peskov, Rus haber ajansı RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Hayır. böyle bir görüşme olmadı.” dedi.

SUUDİ ARABİSTAN ACİL TOPLANTI TALEP ETTİ

Suudi Arabistan haber ajansı SPA’nın haberine göre, petrol piyasasındaki dengenin yeniden sağlanması için adil bir anlaşmaya varılması hedefiyle Rusya önderliğindeki bazı OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerle acil toplantı yapılması talebinde bulunuldu.

Çağrının, Suudi Arabistan’ın bu olağanüstü durumda küresel ekonomiyi desteklemek amacıyla devam eden çabaları çerçevesinde ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ricasına binaen yapıldığı kaydedildi.

PETROL 30 DOLARI GÖRDÜ

Brent türü ham petrolün varil fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamasının ardından 30 doların üstüne çıktı.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı, dünü 22,27 dolardan kapamasının ardından bugün saat 17.36’da 30,86 dolara kadar yükseldi, saat 18.25’te de 25,39 dolardan işlem gördü.

ABD’nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da dünü 21,02 dolardan tamamlamasının ardından bugün saat 17.43’te 26,94 dolara kadar tırmandı ve saat 18.25’te 24,27 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı bazı üretici ülkelerin 6 Mart’ta Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirdikleri toplantıda petrol üretimlerini kısma kararı alamaması, petrol fiyatlarında sert düşüşlere neden olmuştu.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde ekonomik büyüme beklentilerini ve petrol talebini zayıflatması, Brent türü ham petrolün varil fiyatını 21,67 dolara kadar iterek 2002’den bu yana en düşük seviyesine gerilemesine yol açmıştı.