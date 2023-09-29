ARA
Bist 100
8342,52
1,51%
Bist 100
Dolar/TL
27,4162
0,1172%
Dolar/TL
Euro/TL
29,068
0,4913%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0584
0,1775%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1650,65
0,53%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Açlık sınırı 13 bin lirayı aştı

Türk-İş'in araştırmasına göre eylülde açlık sınırı 13 bin 334 liraya, yoksulluk sınırı 43 bin 433 liraya yükseldi.

29 Eylül 2023 | 10:44
Son Güncellenme: 29 Eylül 2023 | 11:59
0
Açlık sınırı 13 bin lirayı aştı

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Eylül 2023 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, eylülde Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 13 bin 334 lira oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 43 bin 433 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 17 bin 336 lira olarak belirlenirken, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 9,31 arttı.

Sütte fiyat artışı, peynirde gerileme

Araştırmaya göre, eylül ayında süt fiyatlarında ortalama yüzde 8 artış görülürken, peynir fiyatı "sınırlı düzeyde" geriledi, yoğurt fiyatı sınırlı düzeyde arttı.

Et ve Süt Kurumunun, Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği bünyesinde faaliyet gösteren marketlerin bir kısmına, nisan sonu itibarıyla ithal edilmiş karkas etleri düşük fiyattan vermesiyle dana kıyma 190 lira, kuşbaşı 210 liradan satılmaya başlanmıştı. Bu ürünler sırasıyla bu ay 289 lira ve 329 liradan satıldı.

Ulusal zincir marketler ve Ankara'nın dernek üyesi olmayan ve olup da yerli et satmaya devam eden yerel marketlerinin birçoğunda dana kıyma ortalama 330, kuşbaşı ortalama 373 liradan reyonlardaki yerini aldı.

Bir önceki aya göre, dana etinin fiyatında yüzde 9 artış gözlemlendi. Ayrıca av yasağının sona ermesiyle balık fiyatları bir ayda yüzde 5 azalırken, nohut yüzde 28, yağlı tohumlar (kuruyemiş) yüzde 27, yeşil mercimek yüzde 20, yumurta yüzde 17 ve kırmızı mercimek yüzde 13 oranında zamlandı. Tavukta fiyat artışı sınırlı seviyede kaldı.

"Zam şampiyonu barbunya oldu"

Bir ay içinde irmikte yüzde 13, pirinçte yüzde 10, bulgurda yüzde 9 ve makarnada yüzde 5 fiyat artışı yaşandı. Undaki fiyat artışı sınırlı seviyede oldu.

Semt pazarlarında hem yeşil soğan, maydanoz gibi salata yeşilliklerinin hem de ıspanak, pazı gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları yükseldi.

Kuru soğanın fiyatı 20 liraya dayanırken, patates fiyatları 20 liranın üzerine çıktı. Brokoli, karnabahar, kabak, patlıcan, sivri biber, fasulye, barbunya, havuç ve limon fiyatları artarken karalahana, turp, köy biberi, domates fiyatları geriledi. Bu ayın zam şampiyonu yüzde 60'lık fiyat artışıyla barbunya oldu.

Nektarin, çilek, üzüm, şeftali armut fiyatları yükselirken, karpuz, kavun, muz, erik fiyatları geriledi. En düşük fiyatlı meyve bu ay da elma oldu. Ortalama sebze kilogram fiyatı 29,40 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı 32,96 lira olarak belirlendi.

Bir ay içinde margarinde yüzde 17, zeytinyağında yüzde 8, ayçiçeği yağında yüzde 4 fiyat artışı yaşandı. Tereyağının fiyatı ise sabit kaldı.

Tuzun fiyatı bir ay içinde yüzde 7 gerilerken ıhlamur yüzde 64, baharat yüzde 49, siyah zeytin yüzde 39, yeşil zeytin yüzde 34, çay ve reçel yüzde 7, salça yüzde 6, şeker yüzde 5, pekmez yüzde 4 zamlandı.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1650,65 0,53%
  • ALTIN ONS 1872,6 0,41%
  • BIST 100 8342,52 1,51%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,4162 0,1172%
  • EURO/TURK LIRASI 29,068 0,4913%
  • EURO/USD 1,0584 0,1775%
  • INGILIZ STERLINI 1,22266 0,20777%
  • JAPON YENI 149,269 -0,027%
  • KANADA DOLARI 1,34663 -0,152%
  • RUS RUBLESI 97,55 0,9322%
Günün En Çok Okunanları
Bankalar Birliği'nden dolandırıcılık uyarısı: En çok yapılan 4 hata!
Açlık sınırı 13 bin lirayı aştı
Açlık sınırı 13 bin lirayı aştı
Türkiye'nin 500 büyük şirketinden 94'ü bu sektörden
Türkiye'nin 500 büyük şirketinden 94'ü bu sektörden
Eski Finlandiya Başbakanı Marin'in yeni işi belli oldu
Eski Finlandiya Başbakanı Marin'in yeni işi belli oldu
Yastık altı altın için yeni düzenleme sinyali
Yastık altı altın için yeni düzenleme sinyali
Merkez Bankası Başkanı Erkan, 3 Ekim'de Meclis'te sunum yapacak
Merkez Bankası Başkanı Erkan, 3 Ekim'de Meclis'te sunum yapacak
ABD ekonomisi ikinci çeyrekte beklentilere paralel büyüdü
ABD ekonomisi ikinci çeyrekte beklentilere paralel büyüdü
Satın almalar 10 milyar dolara ulaşacak
GERİ
İLERİ
Bankalar Birliği'nden dolandırıcılık uyarısı: En çok yapılan 4 hata!
Açlık sınırı 13 bin lirayı aştı
Türkiye'nin 500 büyük şirketinden 94'ü bu sektörden
Eski Finlandiya Başbakanı Marin'in yeni işi belli oldu
Yastık altı altın için yeni düzenleme sinyali
Açlık sınırı 13 bin lirayı aştı
Türkiye'nin 500 büyük şirketinden 94'ü bu sektörden
Eski Finlandiya Başbakanı Marin'in yeni işi belli oldu
Yastık altı altın için yeni düzenleme sinyali
Merkez Bankası Başkanı Erkan, 3 Ekim'de Meclis'te sunum yapacak
Türkiye'nin 500 büyük şirketinden 94'ü bu sektörden
Eski Finlandiya Başbakanı Marin'in yeni işi belli oldu
Yastık altı altın için yeni düzenleme sinyali
Merkez Bankası Başkanı Erkan, 3 Ekim'de Meclis'te sunum yapacak
ABD ekonomisi ikinci çeyrekte beklentilere paralel büyüdü
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL