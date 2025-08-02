Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler, hangi kadrolara alım yapılacak?

Adalet Bakanlığı, bünyesindeki birimleri güçlendirmek amacıyla toplam 5 bin sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alımlar adli ve idari yargı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilecek.

ADALET BAKANLIĞI 5 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuruları, 1 Ağustos tarihi itibarıyla başladı ve 15 Ağustos saat 23.59’da sona erecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adalet Bakanlığı'nın 5 bin sözleşmeli personel alımı için başvurular başladı. Adaylar, başvuru süreçlerini ilgili genel müdürlüklerin belirlediği platformlar üzerinden tamamlayacak.

Başvurular, pozisyona göre iki farklı platform üzerinden alınacak:

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) Personel Alımı: Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.

Personel Genel Müdürlüğü Personel Alımı: Başvurular, Kariyer Kapısı Platformu'nun "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden alınacak.

Adayların, ilan metninde belirtilen pozisyonlardan yalnızca biri için ve tek bir adalet komisyonuna başvuru yapması gerekiyor. Birden fazla başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacak.

1500 SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

CTE 3500 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ADALET BAKANLIĞI 5 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Adalet Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan iki ayrı ilanla, çeşitli branşlarda toplam 5 bin sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İlanlara göre, personel alımı Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) bünyesinde gerçekleştirilecek.

İki Ayrı İlanda Kadro Dağılımı

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere, toplam bin 500 sözleşmeli zabıt katibi alımı yapılacak.

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü CTE bünyesinde ise toplam 3 bin 500 sözleşmeli personel alınacak. Bu kadroların dağılımı şu şekilde:

3 bin 172 infaz ve koruma memuru

91 hemşire

52 teknisyen

100 destek personeli (şoför)

29 destek personeli (aşçı)

2 destek personeli (kaloriferci)

30 destek personeli (hasta bakıcı)

24 destek personeli (hizmetli)

Sınav ve Başvuru Şartları

5 bin kişilik alım süreci, ilgili komisyonlarca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre belirlenecek. Adayların başvuru yapabilmesi için, 2024 yılı KPSS'den en az 70 puan almış olması gerekiyor. Bu şartı sağlayan, lisans mezunları KPSSP3, ön lisans mezunları KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları ise KPSSP94 puan türünden başvuru yapabilecek.