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  • Ajet 19 Mayıs'a özel kampanyasını duyurdu: Bugün saat 23.59'a kadar....

Ajet 19 Mayıs'a özel kampanyasını duyurdu: Bugün saat 23.59'a kadar....

Ajet'ten yapılan açıklamaya göre 12-27 yaş arası gençler bugün satın alabilecekleri biletlerle 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında tüm seferlerde yüzde 40 indirimle seyahat edebilecek.

19 Mayıs 2025 | 10:42
Ajet 19 Mayıs'a özel kampanyasını duyurdu: Bugün saat 23.59'a kadar....

AJet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere özel yüzde 40 indirimli biletleri satışa sunduğunu duyurdu. AJet'ten yapılan açıklamaya göre, 12-27 yaş arası gençler bugün satın alabilecekleri biletlerle, 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında yurt içi ve yurt dışı tüm seferlerde yüzde 40 indirimle seyahat edebilecek.

Kampanya kapsamında 100 bin koltukla sınırlı indirimli biletler, AJet'in mobil uygulaması üzerinden bugün saat 23.59'a kadar satın alınabilecek. Açıklamaya göre kampanyadan yararlanmak için ödeme aşamasında "AJETGENC" şeklinde indirim kodunun yazılması gerekiyor. İndirim, AJet mobil uygulamasından alınan biletlerde vergi ve harçlar hariç toplam ücret üzerinden geçerli olacak. AA

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Borsada cuma günü temettü açıklayan 2 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsada bu hafta genel kurulu olan 26 şirket
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Hiç hisse satmamış olsa ne olurdu? Hesaplandı
Borsa, altın, dolar... Bu haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
Bugün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket
Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
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