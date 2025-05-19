ARA
DOLAR
38,85
0,45%
DOLAR
EURO
43,80
0,99%
EURO
GRAM ALTIN
4036,37
0,92%
GRAM ALTIN
BIST 100
9668,36
1,33%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • THY 19 Mayıs'a özel indirimli bilet kampanyasını duyurdu

THY 19 Mayıs'a özel indirimli bilet kampanyasını duyurdu

Türk Hava Yolları (THY) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel düzenlediği kampanya ile yurt içi uçuşlar için 919 liradan başlayan biletleri satışa sundu.

19 Mayıs 2025 | 15:28
Son Güncellenme: 19 Mayıs 2025 | 15:44
THY 19 Mayıs'a özel indirimli bilet kampanyasını duyurdu

THY'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 19-21 Mayıs tarihleri arasında alınacak biletler ile 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda 919 liradan başlayan fiyatlardan faydalanılabilecek. Açıklamaya göre 115 bin koltukla sınırlı indirimli biletler sadece THY Çağrı Merkezi, internet sitesi ve mobil uygulamasından satın alınabilecek.

  • Açıklamaya göre kampanya19 Mayıs 2025 (dahil) – 21 Mayıs 2025 (dahil) tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 01 Ekim 2025 (dahil) – 30 Kasım 2025 (dahil) arasında olan biletler için geçerli.
  • Kampanya İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, Türk Hava Yolları Economy Class, yurt içi, tek yön, direkt uçuşlarda geçerli. 
  • Kampanya kapsamında sunulan ücretler, tek yön ücretler..
  • Kampanya kapsamında 115.000 adet koltuk arz edilecek. 
İlgili Haberler
Ajet 19 Mayıs'a özel kampanyasını duyurdu: Bugün saat 23.59'a kadar....
Ajet 19 Mayıs'a özel kampanyasını duyurdu: Bugün saat 23.59'a kadar....
Ankara'daki yol bir ilk oldu: Sabit hızla giden 'melodiyi' duyabilir
Ankara'daki yol bir ilk oldu: Sabit hızla giden 'melodiyi' duyabilir
0
  • ALTIN GRAM - TL 4036,37 0,92%
  • ALTIN ONS 3231,61 0,88%
  • BIST 100 9668,36 1,33%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,866 -0,311%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3941 -0,21866%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 80,11 -0,5586%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,8493 0,4512%
  • EURO/DOLAR 1,126 0,859%
  • EURO/TURK LIRASI 43,7963 0,9865%
  • STERLIN/DOLAR 1,33687 0,67171%
Borsa Haberleri
Borsada yarın temettü dağıtacak 3 şirket var
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsa, altın, dolar... Bu haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Borsa 19 Mayıs'ta açık mı, tatil mi?
Borsa şirketinin ünvanı değişti: Yeni isim...
Borsada cuma günü temettü açıklayan 2 şirket
Borsada bu hafta genel kurulu olan 26 şirket
BİM, Koza, Ford, Mavi... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Hiç hisse satmamış olsa ne olurdu? Hesaplandı
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
Bugün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket
Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı
15 Mayıs borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
Borsada yarın temettü dağıtacak 3 şirket var
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsa, altın, dolar... Bu haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Borsa 19 Mayıs'ta açık mı, tatil mi?
Borsa şirketinin ünvanı değişti: Yeni isim...
Borsada cuma günü temettü açıklayan 2 şirket
Borsada bu hafta genel kurulu olan 26 şirket
BİM, Koza, Ford, Mavi... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Hiç hisse satmamış olsa ne olurdu? Hesaplandı
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
Bugün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket
Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı
15 Mayıs borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL