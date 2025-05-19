THY 19 Mayıs'a özel indirimli bilet kampanyasını duyurdu

THY'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 19-21 Mayıs tarihleri arasında alınacak biletler ile 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda 919 liradan başlayan fiyatlardan faydalanılabilecek. Açıklamaya göre 115 bin koltukla sınırlı indirimli biletler sadece THY Çağrı Merkezi, internet sitesi ve mobil uygulamasından satın alınabilecek.

Açıklamaya göre kampanya19 Mayıs 2025 (dahil) – 21 Mayıs 2025 (dahil) tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 01 Ekim 2025 (dahil) – 30 Kasım 2025 (dahil) arasında olan biletler için geçerli.

Kampanya İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, Türk Hava Yolları Economy Class, yurt içi, tek yön, direkt uçuşlarda geçerli.

Kampanya kapsamında sunulan ücretler, tek yön ücretler..

Kampanya kapsamında 115.000 adet koltuk arz edilecek.