THY 19 Mayıs'a özel indirimli bilet kampanyasını duyurdu

THY'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 19-21 Mayıs tarihleri arasında alınacak biletler ile 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda 919 liradan başlayan fiyatlardan faydalanılabilecek. Açıklamaya göre 115 bin koltukla sınırlı indirimli biletler sadece THY Çağrı Merkezi, internet sitesi ve mobil uygulamasından satın alınabilecek.
- Açıklamaya göre kampanya19 Mayıs 2025 (dahil) – 21 Mayıs 2025 (dahil) tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 01 Ekim 2025 (dahil) – 30 Kasım 2025 (dahil) arasında olan biletler için geçerli.
- Kampanya İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, Türk Hava Yolları Economy Class, yurt içi, tek yön, direkt uçuşlarda geçerli.
- Kampanya kapsamında sunulan ücretler, tek yön ücretler..
- Kampanya kapsamında 115.000 adet koltuk arz edilecek.