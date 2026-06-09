AJet'ten Bodrum uçuşlarına özel indirimli bilet kampanyası

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaz boyu Bodrum'a direkt uçuş gerçekleştirilen yurt içi 5 kent ile Bodrum-Lefkoşa biletleri yüzde 25 indirimle satışa sunuldu.

İndirimli biletler, bugün saat 11.00'den yarın 23.59'a kadar satışta olacak. İndirimli biletler, 26 Haziran-24 Ekim 2026'daki seyahatlerde kullanılabilecek.

AJet'in indirimli bilet kampanyasında tüm koltuk seçimleri de yüzde 25 indirimli olacak. Biletler AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

Öte yandan, AJet yaz aylarına özel olarak Çukurova, Trabzon, Gaziantep, Kayseri, Samsun ve Lefkoşa'dan Bodrum'a direkt seferler düzenliyor.