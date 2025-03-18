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AJet’ten yeni kampanya: 19 eurodan başlıyor

AJet, 16 ülkeyi kapsayan Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı kampanyasında 19 avro ile vergi ücretlerinden başlayan fiyatlarla 27 bin 500 indirimli bileti satışa sundu.

18 Mart 2025 | 11:20
AJet’ten yeni kampanya: 19 eurodan başlıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet'in yurt dışı kampanyası, Roma'dan Londra'ya, Berlin'den Paris'e, Saraybosna'dan Bakü ve Tiflis'e uzanan destinasyonlarda yolcuların yaz seyahatlerinin şimdiden planlama fırsatı sunuyor.

Kampanya kapsamında 19 Mart'ta kadar satılacak indirimli biletler, 1 Mayıs-19 Haziran'daki seyahatlerde kullanılabilecek.

Misafirlerine erişilebilir fiyatlar sunan şirket, kampanya kapsamında 19 euro ile vergi ücretlerinden başlayan fiyatlarla 27 bin 500 indirimli bileti satışa çıkardı.

Türkiye çıkışlı ve varışlı direkt uçuşları kapsayan kampanyadaki indirimli "basic" biletler; yalnızca "AJet.com" internet sitesinden, mobil uygulamadan, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

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Arzum bedelli kararını duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 hisse var
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: %274,80
Borsada bu hafta genel kurulu olan 19 şirket
Kesinleşen temettü kararını ve tarihlerini duyurdu
25 kurumdan 61 hisse önerisi
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (14 Mart)
Parayı nereye yatırmalı? Piyasalarda 'denge ve yön' arayışı
Bu haftanın temettü takvimi (17-21 Mart)
Bedelsiz tarihini duyurdu: Yüzde 300
Piyasalarda ‘tarife savaşları’ etkisi: ABD'de neler oluyor?
14 Mart borsada gün sonu: Yeni haftada hangi veriler var?
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Ulusoy Elektrik'ten Rekabet Kurulu kararı hakkında açıklama
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