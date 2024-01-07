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AK Parti'de İstanbul dahil 26 ilin adayları açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. AK Parti'de 26 ilin belediye başkan adayları belli oldu. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu açıklandı.

07 Ocak 2024 | 14:58
Son Güncellenme: 07 Ocak 2024 | 18:47
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AK Parti'de İstanbul dahil 26 ilin adayları açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında "El ele vererek İstanbul'u fetret devrinden çıkaracağız.Yapacak çok işimiz, ülkemize kazandıracak çok eserimiz, milletimize verecek çok hizmetimiz var. Milletimize yapılacak her bir hizmeti ibadet şuuruyla yapacağız. İstanbul muradına kavuşacak. İstanbul'un kaybedecek bir 5 yılı daha olmadığına inanıyoruz" dedi.  Toplantıda, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu açıklandı. Erdoğan, toplantıda, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek mahalli idareler seçiminde AK Parti'nin 26 ildeki belediye başkan adayını açıkladı. Liste şöyle: 


 

  • İstanbul: Murat Kurum
  • Artvin: Mehmet Kocatepe
  • Aydın: Mustafa Savaş
  • Balıkesir: Yücel Yılmaz
  • Bingöl: Erdal Arıkan
  • Bitlis: Nesrullah Tanğlay
  • Bursa: Alinur Aktaş
  • Çanakkale: Jülide İskenderoğlu
  • Çankırı: Hüseyin Filiz
  • Denizli: Osman Zolan
  • Düzce: Faruk Özlü
  • Edirne: Belgin İba
  • Elazığ: Şahin Şerifoğulları 
  • Erzurum: Mehmet Sekmen 
  • Eskişehir: Nebi Hatipoğlu
  • Giresun: Aytekin Şenlikoğlu 
  • Isparta: Şükrü Başdeğirmen
  • Kastamonu: Tahsin Babaş 
  • Kocaeli: Tahir Büyükakın 
  • Muğla: Aydın Ayaydın 
  • Ordu: Hilmi Güler 
  • Rize: Rahmi Metin
  • Samsun: Halit Doğan 
  • Sinop: Yakup Üçüncüoğlu
  • Tokat: Eyüp Eroğlu 
  • Yalova: Mustafa Tutuk 


 


 

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