Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında "El ele vererek İstanbul'u fetret devrinden çıkaracağız.Yapacak çok işimiz, ülkemize kazandıracak çok eserimiz, milletimize verecek çok hizmetimiz var. Milletimize yapılacak her bir hizmeti ibadet şuuruyla yapacağız. İstanbul muradına kavuşacak. İstanbul'un kaybedecek bir 5 yılı daha olmadığına inanıyoruz" dedi. Toplantıda, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu açıklandı. Erdoğan, toplantıda, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek mahalli idareler seçiminde AK Parti'nin 26 ildeki belediye başkan adayını açıkladı. Liste şöyle:





İstanbul: Murat Kurum

Artvin: Mehmet Kocatepe

Aydın: Mustafa Savaş

Balıkesir: Yücel Yılmaz

Bingöl: Erdal Arıkan

Bitlis: Nesrullah Tanğlay

Bursa: Alinur Aktaş

Çanakkale: Jülide İskenderoğlu

Jülide İskenderoğlu Çankırı: Hüseyin Filiz

Hüseyin Filiz Denizli: Osman Zolan

Osman Zolan Düzce: Faruk Özlü

Faruk Özlü Edirne: Belgin İba

Elazığ: Şahin Şerifoğulları

Erzurum: Mehmet Sekmen

Eskişehir: Nebi Hatipoğlu

Giresun: Aytekin Şenlikoğlu

Isparta: Şükrü Başdeğirmen

Kastamonu: Tahsin Babaş

Tahsin Babaş Kocaeli: Tahir Büyükakın

Tahir Büyükakın Muğla: Aydın Ayaydın

Aydın Ayaydın Ordu: Hilmi Güler

Rize: Rahmi Metin

Samsun: Halit Doğan

Halit Doğan Sinop: Yakup Üçüncüoğlu

Yakup Üçüncüoğlu Tokat: Eyüp Eroğlu

Eyüp Eroğlu Yalova: Mustafa Tutuk







