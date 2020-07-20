AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve Netflix’ten ‘Türkiye’den çekiliyor’ iddialarına ilişkin açıklama geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter hesabından “Netflix”in Türkiye’den çekileceğine yönelik iddialarla ilgili yaptığı paylaşımda “Türkiye’den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix‘in daha derin iş birliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum” dedi.

Mahir Ünal, paylaşımında, “NetflixTurkey ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmi düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü. Türkiye’den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix’in daha derin iş birliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından bir açıklama da Netflix Türkiye’den geldi. Netflix’ten yapılan açıklama da şöyle:

“Netflix olarak Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz.”