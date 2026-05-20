Endonezya başkentini taşıyor: 33 milyar dolarlık proje için düğmeye basıldı

Endonezya hükümetinin, başkent Jakarta’nın yerine inşa etmeyi planladığı 33 milyar dolarlık Nusantara projesi, bütçe kesintileri, hukuki belirsizlikler ve çevresel kaygılar nedeniyle yavaş ilerliyor. 2019 yılında dönemin Devlet Başkanı Joko Widodo tarafından başlatılan proje kapsamında, Borneo Adası’nda sıfırdan yeni bir başkent kurulması hedeflenmişti.

Jakarta her yıl daha fazla çöküyor

Takımadaların coğrafi merkezine yakın bir bölgede planlanan Nusantara’nın, yaklaşık 42 milyon nüfuslu Jakarta’nın idari, çevresel ve altyapı sorunlarını hafifletmesi amaçlanıyordu. Kronik trafik yoğunluğu, kamu hizmetleri üzerindeki baskı ve sık sık yaşanan sellerle mücadele eden Jakarta’nın her yıl daha fazla çöktüğüne dikkat çekiliyor.

İlk plana göre yönetim merkezinin, yalnızca yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Borneo’daki Nusantara bölgesine taşınması ve projenin yaklaşık 10 yıl içinde tamamlanması öngörülüyordu. Temeli 2019’da atılan projede inşaat çalışmaları 2022’de başladı. İlk yıllarda kamu binaları, ticari yapılar, parklar ve havaalanı gibi birçok önemli yapı hayata geçirildi.

Projenin 2045 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor

Ancak Ekim 2024’te Devlet Başkanlığı görevine gelen Prabowo Subianto’nun, Nusantara’nın ülkenin başkenti yerine yalnızca "siyasi başkenti" olacağını açıklaması tartışmaları beraberinde getirdi. Endonezya yasalarında "siyasi başkent" tanımının bulunmaması nedeniyle projenin kurumsal yapısına ilişkin soru işaretleri arttı.

2030 hedefi yaklaşırken, planlanan şehrin gerekli ilerleme hızına ulaşamayacağı ve "hayalet şehir" görüntüsüyle anılabileceği yönündeki endişeler de büyüyor. Öte yandan, projenin 2045 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.