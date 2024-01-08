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  • AKOM, İstanbul için kar uyarısını yeniledi... Bu akşamdan itibaren...

AKOM, İstanbul için kar uyarısını yeniledi... Bu akşamdan itibaren...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

08 Ocak 2024 | 12:54
Son Güncellenme: 08 Ocak 2024 | 14:08
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AKOM, İstanbul için kar uyarısını yeniledi... Bu akşamdan itibaren...

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının bu akşam saatlerinden itibaren 8 ila 10 derece birden düşmesinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, İstanbul'da kış değerlerine gerileyecek sıcaklıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağı anlatıldı.

Açıklamada, hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

Hava sıcaklıklarının 16 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesinin tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, sıcaklıkların 17-25 Ocak arasında ise mevsim normalleri civarında seyretmesinin öngörüldüğü duyuruldu.

Açıklamada, İBB'nin kışa hazırlık çalışmalarının tamamlandığı, kış şartlarıyla mücadelede 12 bine yakın personelin ve 3 binden fazla iş makinesinin görev yapacağı bildirildi.

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Öte yandan Akdeniz ve Ege için kuvvetli yağış, Marmara ve Ege'nin kuzeyi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Akdeniz'in doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak, yarın öğle saatlerinden sonra Adana'da ve Mersin'in doğu ilçelerinde kuvvetli olacak.

Batı Akdeniz'de devam eden gök gürültülü yağışlar, bu akşam saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusuyla Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğu ilçelerinde etkisini artıracak.

Yurdun batı kesimlerinde görülecek yağışlar, bu gece saatlerinden itibaren Muğla çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzey ve batı, Balıkesir'in güney ve batısı ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli, Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacak.

Yağışlar, yarın akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Manisa ve Balıkesir'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

Rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın batısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

Sel, su baskını, yıldırım, hortum, tipi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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