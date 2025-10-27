İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da bugün ve yarın etkili olması beklenen fırtına ve sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

AKOM tarafından yapılan açıklamada, kentte öğle saatlerinden itibaren rüzgârın kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde eseceği ayrıca Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinden başlayarak salı akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı kaydedildi.

Kentte sıcaklıkların 15-17 dereceye kadar düşmesinin beklendiği de aktarıldı.

"Yerel dolu olayları görülebilir"

Akşam saatlerinde fırtınanın daha kuvvetli olması beklenirken, yerel dolu olaylarının da görülebileceği kaydedildi:

"Akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor. İstanbul’un her bölgesinde etkili olması beklenen fırtına ve sonrasında görülecek kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar esnasında şimşek ve yıldırımın yanı sıra yerel dolu olayları da görülebileceği tahmin edilmektedir.

Bu nedenle vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir."