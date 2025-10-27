ARA
DOLAR
41,92
-0,06%
DOLAR
EURO
48,89
0,23%
EURO
GRAM ALTIN
5421,22
-2,26%
GRAM ALTIN
BIST 100
10884,16
-0,53%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

AKOM uyardı: İstanbul'da sağanak ve don bekleniyor

AKOM tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı, bazı bölgelerde ise yerel dolu olaylarının görülebileceği belirtildi.


AKOM uyardı: İstanbul'da sağanak ve don bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da bugün ve yarın etkili olması beklenen fırtına ve sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

AKOM tarafından yapılan açıklamada, kentte öğle saatlerinden itibaren rüzgârın kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde eseceği ayrıca Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinden başlayarak salı akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı kaydedildi.

Kentte sıcaklıkların 15-17 dereceye kadar düşmesinin beklendiği de aktarıldı.

"Yerel dolu olayları görülebilir"

Akşam saatlerinde fırtınanın daha kuvvetli olması beklenirken, yerel dolu olaylarının da görülebileceği kaydedildi:

"Akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor. İstanbul’un her bölgesinde etkili olması beklenen fırtına ve sonrasında görülecek kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar esnasında şimşek ve yıldırımın yanı sıra yerel dolu olayları da görülebileceği tahmin edilmektedir.

Bu nedenle vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir."

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL