Hava sıcaklıkları yurt genelinde hafta ortasından itibaren 6-15 derece azalacak. Marmara’nın doğusunun yüksek kesimleri, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklenirken, mega kent İstanbul için de uyarı AKOM’dan geldi. Açıklamada, sıcaklıkların çarşamba akşam saatlerden 1 derece civarına gerileyeceği, kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Akdeniz üzerinden gelen yağışlar ve Balkanlar üzerinden gelen soğuk sistemin kuzeybatı kesimlerden başlayarak Türkiye’yi etkilemesi bekleniyor.

Marmara’nın güney ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güney ve batısında yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, zamanla Marmara’nın doğusunun yüksek kesimleri, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Hafta sonu etkisini kaybedecek

Türkiye’nin büyük bölümünde görülecek yağışların, çarşamba ve perşembe günleri Trakya ile iç ve doğu kesimlerde kar şeklinde etkili olacağı, yağışlı sistemin hafta sonu kuzey ve doğu kesimlere çekilerek Türkiye’nin büyük bölümünde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, yarın kuzeybatı kesimlerden başlayarak, hafta ortasından itibaren 6-15 derece azalacağı öngörülüyor.

Türkiye’de beklenen soğuk hava, yer yer kuvvetli sağanak ve kar ile kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AKOM’dan İstanbul için soğuk hava ve kar uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre ise, çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi’ne giriş yapması bekleniyor.

Sistemin etkisi ile bugün 15 dereceler civarında seyreden sıcaklıkların, çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri yaşanabilir.

Bugün kent genelinde aralıklarla sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Yarın rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile sıcaklıkların 4-8 derece aralığına gerileyeceği, beraberinde sağanak geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Çarşamba yağışların gün boyu aralıklarla devam etmesi öngörülürken, akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile sıcaklıklar 1 derece civarına gerileyecek. Beraberinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının cuma sabah saatlerine kadar etkili olacağı, ardından bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor.

Gelecek hafta sonu itibarıyla sıcaklıkların tekrar bahar değerlerine yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji’nin yurt geneli 5 günlük hava tahminleri ise şöyle: