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AKOM uyardı: Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan uyarıda saat 18.00'dan itibaren kuvvetli yağış beklendiği belirtilirken "İstanbullular mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamalı" denildi.

30 Eylül 2023 | 11:04
Son Güncellenme: 30 Eylül 2023 | 11:09
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AKOM uyardı: Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayın

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da perşembe gününden itibaren etkili olan yağışın bugün de devam edeceği belirtildi.

Sabah saatlerinden itibaren Avrupa yakası ve boğaz çevresinde kısa aralıklarla etkili olan sağanağın, akşam saatlerinde Anadolu yakası ve boğaz çevresinde etkisini artıracağı kaydedildi. AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre, özellikle Anadolu yakasının saat 18.00'den itibaren aşırı değer olarak kabul edilen saatte 100 kilogram ve üzeri yağış alması beklendiği vurgulandı.

Dikkatli olunmalı

AKOM'dan yapılan açıklamada, aşırı yağışa bağlı olarak sel, dere taşkını, su baskını, heyelan, istinat duvarı çökmesi, göllenme, mahsur kalma, ulaşımda aksamalar gibi bazı olumsuzluklara karşı önlemler alınırken, İstanbulluların da mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları, olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

İBB ekipleri  3.667 İhbara müdahale etti

İBB ekiplerinin 3 bin 430 personel, 1658 araç ve iş makinesi ile il genelinden alınan toplam 3 bin 667 ihbara müdahale ettiği belirtilirken bazı ilçelerde saatte 200 kilogram üzerine çıkan yağış nedeniyle mahsur kalan 707 kişi ile 15 hayvanın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı vurgulandı.

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