ARA
DOLAR
35,43
0,28%
DOLAR
EURO
36,50
0,02%
EURO
GRAM ALTIN
3053,56
0,70%
GRAM ALTIN
BIST 100
10023,70
0,23%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Aksa Doğalgaz, iki şirketin hisselerini alıyor

Aksa Doğalgaz'ın, SOCAR Türkiye grup şirketlerinden Bursagaz ve Kayserigaz'ı satın almak için sözleşme imzaladığı bildirildi.

10 Ocak 2025 | 11:52
Aksa Doğalgaz, iki şirketin hisselerini alıyor

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksa Doğalgaz, SOCAR Türkiye bünyesinde faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım şirketleri Bursagaz ve Kayserigaz'ı satın almak için yürüttüğü sözleşme sürecini tamamladı.

Devre ilişkin işlemlerin tamamlanmasıyla Bursagaz ve Kayserigaz, AKSA Doğalgaz çatısı altında hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, iştiraki oldukları Kazancı Holding'in bilgi ve tecrübesinden güç alarak ilerlediklerini belirterek, doğal gazı abonelere kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırırken, ülke gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Arslan, 2015'te belirledikleri 2025 yılı hedeflerini aştıklarını ve 2030 için yeni ve güçlü hedeflerle yola çıktıklarına değinerek, "Sürdürülebilir büyüme odaklı stratejimizi yansıtan bu hedeflerimize Bursagaz ve Kayserigaz'la birlikte büyük oranda yaklaşmış olacağız. Her biri kendi bölgesinde önemli hizmetlerde bulunan bu şirketlerin sinerjisiyle birlikte, Aksa Doğalgaz'ın yeni başarılara imza atacağına inanıyorum. Büyüyen ve güçlenen operasyon ağımızla geleceği şekillendirmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3053,56 0,7%
  • ALTIN ONS 2680,75 0,42%
  • BIST 100 10023,7 0,23%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,998 -0,081%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,4408 0,13309%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 101,86 -0,3349%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,4278 0,2768%
  • EURO/DOLAR 1,0302 0,0102%
  • EURO/TURK LIRASI 36,499 0,0207%
  • STERLIN/DOLAR 1,22968 -0,11129%
Borsa Haberleri
2025 ilk çeyrek için: 15 aracı kurumdan portföy önerileri
Borsa İstanbul, 2025’e ‘temkinli iyimser’ giriyor
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 4 bedelsiz onayı var
Türkiye, 2024'te halka arzlarda Avrupa birincisi
Yabancı yatırımcı 2025'e borsada alımla başladı
Türk Hava Yolları, 2024 rakamlarını açıkladı
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 300
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (8 Ocak)
SPK'dan 2 kişiye 6 ay işlem yasağı geldi
8 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada 2024'te en çok artan savunma sanayi hisseleri
Son 1 yılın en büyük halka arzlarından biri
6 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (7 Ocak)
Borsanın yeni şirketinden hisse alım açıklamaları
GERİ
İLERİ
2025 ilk çeyrek için: 15 aracı kurumdan portföy önerileri
Borsa İstanbul, 2025’e ‘temkinli iyimser’ giriyor
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 4 bedelsiz onayı var
Türkiye, 2024'te halka arzlarda Avrupa birincisi
Yabancı yatırımcı 2025'e borsada alımla başladı
Türk Hava Yolları, 2024 rakamlarını açıkladı
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 300
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (8 Ocak)
SPK'dan 2 kişiye 6 ay işlem yasağı geldi
8 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada 2024'te en çok artan savunma sanayi hisseleri
Son 1 yılın en büyük halka arzlarından biri
6 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (7 Ocak)
Borsanın yeni şirketinden hisse alım açıklamaları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL